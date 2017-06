Puigdemont tacha de escándalo sideral las palabras de Villarejo: "El sistema está carcomido"

Lo ha dicho en la presentación del libro 'Mestres de l'entrevista' (Editorial UOC) del periodista Antoni d'Armengol, donde ha reflexionado sobre este género periodístico y ha afirmado que en la entrevista de 'Salvados' se demostró que el Estado ha actuado contra Cataluña desde sus "cloacas".

Puigdemont ha lamentado no sólo las palabras de Villarejo, sino que sus comentario no hayan generado este lunes, a su juicio, ninguna reacción de magnitud en los grandes partidos del Estado: "Esto está pasando y no escuchas sirenas de coches".

El presidente catalán ha asegurado que el Govern y los catalanes no deberían ser los únicos indignados con el excomisario, sino que "muchos demócratas españoles deben estar desconcertados" sobre las capacidades democráticas del Estado.

También ha abordado el editorial a favor del referéndum del diario norteamericano 'The New York Times', celebrando su contenido y asegurando que le hubiera gustado leerlo "en los grandes diarios españoles" y también de los catalanes.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)