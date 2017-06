Rafa García: Con Ximo Puig el PSPV-PSOE ha permanecido muerto

El precandidato a la Secretaría General del PSPV-PSOE Rafa García considera que el president de la Generalitat y actual líder del partido, Ximo Puig, no puede encabezar los cambios que esta formación necesita porque durante su mandato la organización política "ha permanecido muerta".

En una entrevista con la Agencia EFE, García ve necesario revitalizar este partido, que cree que "ha quedado desatendido absolutamente" en los últimos años, y advierte de que sin un partido "al máximo nivel", es "muy difícil" ganar elecciones.

Advierte de que si el partido no está bien, no solo hay riesgo de perder la Generalitat en 2019, sino también muchos ayuntamientos que están "cogidos con pinzas" y considera que la labor que desarrolla el Consell "no es suficiente" para llegar a la ciudadanía.

"Si una pierna nos funciona muy bien y la otra no, cojearemos. Se trata de que estén todas a ritmo", manifiesta, y aboga por que el partido "esté a disposición de la institución para trabajar conjuntamente y sacar iniciativas" adelante.

Considera "absolutamente necesario" que el proyecto federal de Pedro Sánchez se traslade a la Comunitat Valenciana, y defiende que el secretario general no sea el president de la Generalitat, pues éste tiene "muchas tareas" y no puede atender la necesidades de la organización.

"El partido está vacío, lo dirigen cuatro y cuando pueden y eso no es positivo" para el PSPV, afirma, y cree que en ningún caso su candidatura debilita a Puig en la presidencia del Consell, ya que de ser así, no se permitiría hacer primarias en aquellos lugares donde se gobierna.

El actual alcalde de Burjassot señala que una cosa es la institución y otra la organización política, y destaca que con sus propuestas lo que pretende es "fortalecer el trabajo del Consell" y pide que se entiendan "como una oportunidad" para revitalizar una organización que "no funciona".

"La sociedad ha cambiado y en el partido algunos no han sido capaces de ver que las formas tienen que cambiar", asegura García, quien reconoce que lleva tiempo sin hablar con Ximo Puig.

El aspirante a liderar el PSPV apuesta por dar más participación a la militancia, y entre otras medidas, propone que un 10 por ciento de la militancia pueda pedir al Comité Nacional del partido que debata o discuta sobre una determinada cuestión.

Con eso, asegura García, "se habría producido una explicación respecto de la abstención" del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy, una decisión que muchos socialistas no compartían y que además, dice, "se ha demostrado que no era necesaria porque "ha sido posible aprobar los Presupuestos sin la participación del PSOE".

También pretende que la militancia participe en la decisión en los pactos postelectorales y programa de gobierno, entre otras cuestiones, para que "el poder no esté exclusivamente en Blanquerías -sede del PSPV-", que la responsabilidad esté repartida, y que se cree un consejo de alcaldes y portavoces con capacidad de decisión real.

El precandidato afirma estar ilusionado y cree que hay muchas posibilidades de que el proyecto que lidera salga adelante, y no da importancia al hecho de que algunas de las personas que siempre han apoyado a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, aparezcan ahora al lado de Ximo Puig.

"Hay multiplicidad de cuestiones por las que cada uno puede tomar en un momento determinado un camino diferente", afirma García, y cree que igual que unos pueden tomar posición en un sentido, otros la pueden tomar en otro, pero al final, "lo mejor que tiene este proceso es que quien decide es un militante un voto".

El alcalde de Burjassot, quien seguirá ejerciendo este cargo en caso de ser elegido secretario general del PSPV, señala que ni el nivel de responsabilidad de un alcalde ni su agenda es igual a la de un president y además, recuerda que en Burjassot han sido la fuerza más votada, algo que no ocurre en el Consell.