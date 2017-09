Rajoy acusa a la Generalitat de "amenazar a periódicos y a alcaldes para que se pongan a sus órdenes" en el referéndum

El pesidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado a la Generalitat de "amenazar a periódicos y alcaldes para que se pongan a sus órdenes" en la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre en Catalunya, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Rajoy ha respondido así a la pregunta del senador del PdeCat, Josep Lluis Cleries, que le ha recriminado la falta de diálogo y "romper la convivencia con su posición contra el Estatut de Catalunya" y su negativa a dar la palabra a los ciudadanos a través de una consulta mientras le mostraba una papeleta del referéndum.

El presidente del Gobierno ha pedido a los miembros del PdeCat que hagan autocrítica cuando han pasado de gobernar Catalunya a tener que pactar con la CUP. "Hagan autocrítica si no quieren desaparecer. Saben que no podía autorizar ek referéndum. El señor Puigdemont me dijo que sabía que no podía aprobarlo. Lo que hemos hecho es trabajar para intentar que la Generalitat no quebrara, ya que no podía cubrir su déficit ni atender a los vencimientos de deuda, de manera que no podía pagar a los proveedores ni cubrir los servicios públicos. Eso es lo que hemos hecho por Catalunya", ha señalado.