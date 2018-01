Rajoy advierte a Torrent: "Lo más sensato es que el presidente del Parlament proponga un candidato limpio"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que espera que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, no se presente este martes en el pleno de investidura convocado en el Parlament de Catalunya porque supondría "el culmen del espectáculo" e ir contra lo que han dictado los tribunales.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, el presidente del Gobierno ha apuntado que "lo más sensato" es que el presidente del Parlament, Roger Torrent, proponga "un candidato limpio" a la investidura. "Lo más sensato es que el presidente propusiera un candidato limpio", ha asegurado Rajoy, que ha recordado a Torrent que tiene que ser "muy consciente de lo que hace si decide saltarse una resolución del Constitucional".

"El Tribunal Constitucional le ha dicho al presidente del Parlament que el señor Puigdemont no puede ser el candidato si no esta allí o si no está allí autorizado por el juez", ha asegurado el presidente del Gobierno. Rajoy ha señalado que "todos aquellos que apoyen la decisión" del presidente del Parlament de seguir adelante con la investidura de Puigdemont en contra de los dictado por el Constitucional, "tendrán que enfrentarse a los tribunales".

Preguntado sobre el mejor escenario para el Gobierno, Rajoy ha asegurado que le gustaría "que hoy se cumpliera la ley" en el Parlament de Catalunya y que la cámara catalana "acate y cumpla las decisiones de los tribunales". El presidente ha pedido a Torrent que proponga un candidato "sobre el que haya acuerdo en la cámara".

"Hemos conseguido que el Tribunal Constitucional diga algo tan obvio como que un prófugo de la justicia, que no está viviendo en España no puede comparecer ante el Parlament", ha apuntado Rajoy, que ha celebrado la decisión del Constitucional y que ha asegurado que está "satisfecho" con la actuación del Gobierno y que volvería ha hacer las cosas como las ha hecho. "Por encima de la ley no hay nada", ha recordado Rajoy.

Sobre un principio de un hipotético acuerdo que podrían haber alcanzado este martes los principales partidos independentistas para que un diputado lea el discurso de investidura de Puigdemont, Rajoy ha asegurado que, si llegan a hacerlo, "estarían saltándose a la torera una decisión del Tribunal Constitucional". Un tribunal que, según el presidente, no ha recibido ninguna presión del Gobierno y ha "prohibido expresamente" cualquier tipo de delegación por parte de Puigdemont.

Preguntado sobre el papel del rey Felipe VI en la gestión de la situación, el presidente ha asegurado que "como cualquier otro ciudadano", "el rey está preocupado" por lo que está ocurriendo en Catalunya. Rajoy ha celebrado la "buena decisión" del monarca de dirigirse a la nación en su discurso del día 3 de octubre que sirvió, según él, "como respaldo para todos aquellos que hicimos que se restableciera la legalidad vigente" y "para defender lo que está obligado a defender".