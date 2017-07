Rivera acusa a Podemos de preferir apoyar a los "verdugos" que a las víctimas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a Podemos de preferir apoyar a los "verdugos" que a las víctimas del terrorismo al afirmar que los que pactan con Bildu y "aplauden a Otegui" son los mismos que no quieren colgar en el Ayuntamiento de Madrid una pancarta de Miguel Ángel Blanco.

Rivera, en su intervención en abierto en la reunión del grupo parlamentario de Ciudadanos, ha cargado contra Podemos y la alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, por negarse a desplegar una pancarta con la imagen del concejal del PP cuando se cumplen veinte años de su secuestro y asesinato por ETA.

"No hay casualidades, Podemos está más cómodo con Otegi y Bildu que con Miguel Ángel Blanco y los demócratas. Y eso es así. No es una opinión, es una realidad", ha subrayado el líder de la formación naranja.

Ciudadanos, ha explicado, está promoviendo que tanto en el Ayuntamiento de la capital como de otros municipios rindan tributo a uno de los "héroes" españoles, insistiendo en que Miguel Ángel Blanco como otros políticos, militares, policías o periodistas que se jugaron la vida son héroes "y no hay que taparlos".

Si España -ha añadido- derrotó a ETA fue porque seguramente hubo "un punto de inflexión" con el asesinato del edil de Ermua.

El partido naranja, ha subrayado, no tiene "ninguna duda" de quienes fueron "los buenos" y quienes "los malos" y por eso -ha señalado- nunca aplaudirán "al Otegi de turno" ni tampoco pactarán con él.

Miguel Ángel Blanco, ha afirmado, no es sólo una víctima del terrorismo, como hay casi un millar, es también "un símbolo de la democracia" y quien no lo entienda así, ha dicho, es que o bien no comprende cómo se ha llegado hasta este momento o prefiere "apoyar a los verdugos que a las víctimas".