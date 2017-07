Rivera pide al Gobierno que no se "escaquee" y baje los impuestos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado hoy al Gobierno que no se "escaquee" y baje el IRPF si quiere el apoyo de su partido para la aprobación del techo de gasto para 2018, que llegará la semana que viene al pleno del Congreso.

En declaraciones a su llegada a un acto conmemorativo de las elecciones de 1977, ha recordado que su partido es "decisivo" para sacar adelante el techo de gasto en el Congreso, por lo que si el Gobierno quiere aprobarlo tiene que contar con Ciudadanos.

"Le pedimos que devuelva el esfuerzo a la clase trabajadora. No es justo que se guarde esa bajada de impuestos como efecto electoral", ha criticado el líder de Ciudadanos, que ha insistido en que si el PSOE "no se compromete" o "se escaquea" de esa propuesta, "no habrá techo de gasto".

Ciudadanos insiste en que con una recaudación superior al 11 por ciento en los últimos meses es factible bajar el IRPF a las rentas más bajas y estima un margen de rebaja del entorno de los 2.000 millones.