Rivera se reafirma en la reprobación de Maza pero no ve "oportuno" mezclar la política con su "desgracia humana"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado este lunes que su formación "no se equivocó" al apoyar una reprobación en el Congreso al ex fiscal general del Estado José Manuel Maza, que falleció este sábado en Buenos Aires a causa de una infección. No obstante, ha advertido de que "no es oportuno mezclar la parte de la desgracia humana con la reprobación política".