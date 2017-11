Rosiñol (SCC) invita a Colau a explorar una colaboración con "diálogo sincero"

El nuevo presidente de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha invitado a la Catalunya en Comú de Ada Colau y Xavier Domènech a abrir un "diálogo sincero" con su entidad, a fin de explorar una posible "colaboración", y ha hecho un llamamiento a la participación en los comicios del 21 de diciembre.

En una entrevista con Efe, Rosiñol, que esta semana ha tomado el relevo de Mariano Gomà al frente de SCC, ha explicado que hasta ahora ha intentado "por tierra, mar y aire" entablar "conversaciones" con los comunes y con Podemos, pero "siempre ha sido muy difícil llegar a ellos".

Por ello, ha hecho un "llamamiento a que Colau o quien ellos consideren oportuno" se sienten a dialogar: "Los invito a un café para hablar distendidamente de toda la realidad social, explicarles quiénes somos nosotros, cuáles son nuestros objetivos y ver si en algún momento podemos llegar a colaborar".

Según Rosiñol, si los comunes "también defienden el Estado de derecho y la democracia" como Societat Civil Catalana, será posible "colaborar".

Esta "conversación tranquila" que el nuevo presidente de Societat Civil Catalana quiere mantener con Colau o alguien de su equipo puede ser "antes o después" del 21D.

"Si a los comunes les resulta más cómodo esperar a que pase el 21 de diciembre para hablar con nosotros, no tenemos ningún problema, nosotros estaremos encantadísimos", ha añadido.

Precisamente en las elecciones convocadas en Cataluña para el 21 de diciembre, SCC quiere que "vaya a votar muchísima gente", para que los resultados reflejen lo más ampliamente posible la voluntad política de los catalanes.

Rosiñol ha asegurado que la prioridad de su entidad es preservar la "convivencia", que a su juicio ha puesto en riesgo el proceso soberanista.

Para Rosiñol, en los últimos tiempos "el gobierno de la Generalitat ha jugado perversamente con las instituciones", si bien ahora hay que priorizar la "convivencia" entre los catalanes, ya que esto "no es una cuestión de vencedores y vencidos".

De cara al 21D, se ha mostrado esperanzado con que de las urnas salga un gobierno "que represente a todos los catalanes" y "se ocupe de sus problemas prioritarios".

Pese a la relevancia que ha ido tomando Societat Civil Catalana a raíz del éxito de sus dos últimas movilizaciones en Barcelona en defensa de la unidad de España, los días 8 y 29 de octubre, Rosiñol ha asegurado que su intención no es convertir la entidad en una organización que influya en las decisiones de los partidos.

"Creemos profundamente en la democracia representativa. No hacemos política de partido ni de gobierno. A mí nadie me ha votado, no represento a ningún partido. No diremos a ningún partido ni gobierno lo que tiene que hacer", ha reflexionado.

En este sentido, en referencia al rol influyente jugado por la ANC y Òmnium Cultural en la toma de decisiones del Govern de Carles Puigdemont, ha denunciado que el hecho de que "una organización que nadie ha votado se arrogue la potestad de estar en las reuniones de la Generalitat" supone una "perversión de los conceptos democráticos básicos".

A diferencia de las estrategias unitarias que estudian las fuerzas independentistas, Rosiñol no ve necesario "unificar" a los partidos constitucionalistas en un "bloque" electoral para el 21D.

Para Rosiñol, es preferible que en las elecciones concurran "muchas opciones políticas, cada uno con su programa o con su matiz o con su sesgo ideológico", porque "hacer bloques es contraproducente para la propia calidad de la democracia".