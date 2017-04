La senadora Pilar Lima optará a la Secretaría General de Podemos en la Comunidad Valenciana con 'Obrint Podem'

Lima ha presentado los documentos político-organizativos de la corriente de cara a la Asamblea Ciudadana Valenciana, que se celebrará el 14 de mayo, en un acto junto al Inspector de Trabajo y profesor de la Universidad de Valencia Héctor Illueca; la diputada de Podemos en el congreso Rita Bosaho; Esther Sanz, miembro del Consejo Estatal Ciudadano de Podemos; la senadora Vicenta Jiménez y un miembro del grupo 'Homes Valencians per la Igualdat', Carles Fons.

'Obrim Podem' se define como feminista y aboga por la diversidad, pluralidad y apertura "para incluir a movimientos sociales", al tiempo que apuesta por "crear sinergias con la sociedad civil", ha señalado Pilar Lima.

Ha explicado que la suya "no es una candidatura unipersonal", sino que serán un equipo "cuya prioridad es abrir Podemos, abrir la herramienta a la pluralidad a la diversidad y a la sociedad civil organizada". "No podemos olvidar nunca que Podemos es una herramienta de cambio, que no podemos parecernos a los otros partidos", ha aseverado.

Asimismo, Lima ha declarado que da el paso alentada por compañeros "que han mostrado preocupación por el proyecto de Podemos en la Comunitat y la seguridad de que podemos cambiar la situación". "No quiero hablar de liderar, sino de dar el paso a que este equipo me postule como candidata, pero a través del trabajo en equipo", ha agregado.

"Tengo experiencia de haber nacido y crecido en los círculos de Podem Valencia y la experiencia institucional recabada en dos años en el senado", ha incidido.

"UN PODEMOS DESPATRIARCALIZADO"

A su juicio, no es momento de hablar de personas, sino "del proyecto, de Podemos como herramienta para 2019 para poder hablar de ganar el país en 2020". Al ser preguntada por el equipo de trabajo que irá con ella ha recordado que "esto no es una candidatura, son personas que firman un documento y que apoyan este equipo, las caras ya vendrán con el tiempo, los diferentes perfiles y los diferentes ámbitos".

"Este proceso conlleva fases, ahora es el momento del documento organizativo y el documento feminista con el objetivo de construir un Podemos despatriarcalizado", ha reiterado.

En relación a la dualidad que representaría su cargo como secretaria general de Podemos y senadora ha explicado que su propuesta "pasa por una coralidad". "Queremos ese reparto de protagonismos y responsabilidades, existe gran talento dentro de la organización y fuera y creo que puede ser positivo para incidir a nivel estatal lo que ocurre en la Comunitat Valenciana", ha dicho.

CONVERSACIONES CON OTRAS CORRIENTES

En cuanto a las relaciones que se han establecido con el resto de candidaturas ya existentes en la Comunitat Valenciana, Lima ha asegurado que se llegará a consensos y que se encuentran en proceso de negociaciones pero que "tampoco es negativo ni horrible que existan otras candidaturas que contrapongan tesis políticas porque eso da riqueza y diversidad a la organización". "Debemos estar orgullosos de la diversidad de equipos y de personas", ha aseverado.

"Aquí hay presentes personas de otras candidaturas, pero ante todo somos compañeros, todo esto se hablará con el tiempo pero hoy hay que centrarse en los documentos político-organizativos y feministas", ha recordado.

EL PACTO DEL BOTÀNIC

En relación a la gestión del Consell, tanto Lima como Héctor Illueca han señalado el margen de mejora en el ámbito educativo. "Seguiremos luchando por la derogación de la LOMCE", ha puntualizado la senadora, quien también ha hablado de "una ley inclusiva en la que podemos debería ponerse a trabajar inmediatamente" para que "los niños con diversidad funcional no sufran casos de exclusión".

"Vamos a ser muy vigilantes con el Pacto del Botànico en contenidos y en plazos", ha advertido Illueca. "Habrá aspectos de la labor de gobierno que nos gusten y otros que nos gusten menos, nuestra vigilancia se va a intensificar para corregir lo que no nos gustan y reforzar lo que nos gusta", ha explicado.