Sordo (CC.OO) pide no aplicar el artículo 155 y que el Govern "dé marcha atrás" en sus medidas

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha reiterado su apuesta por "revertir" la situación en Cataluña "a través de escenarios de diálogo y negociación política". En este sentido, ha afirmado que "hay que recuperar la calidad del marco de autogobierno en Cataluña", que "pasa por la no aplicación del artículo 155 y por que la Generalitat dé marcha atrás en algunas medidas".

En declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao, donde ha clausurado la jornada '4.0. Digitalización de la economía y cambios en el mercado de trabajo', el máximo dirigente de CC.OO. ha advertido de que "los escenarios de inestabilidad política seguramente no ayudan a consolidar un modelo de crecimiento económico" y, por ello, "evidentemente, sería bueno resolver la creciente incertidumbre y el consiguiente riesgo de fractura desde luego política, que ya existe en Cataluña, y también de fractura social".

Sordo ha apelado a "revertir esto a través de escenarios de diálogo y de negociación política". Por ello, ha emplazado, tanto al Gobierno de Mariano Rajoy como al de Carles Puigdemont, a que "den pasos para facilitar ese escenario de diálogo".

De este modo, ha afirmado que el Govern tiene "importantes responsabilidades contraídas, por ejemplo, a raíz de las decisiones que tomaron a primeros de septiembre con la Ley de Transitoriedad y la ley de Referéndum que, a día de hoy, están haciendo que sea muy difícil llegar a un escenario de negociación y de diálogo"

En la misma línea, ha señalado que el Ejecutivo central tiene que hacer "una apuesta decidida por ese escenario de diálogo". En este sentido, ha asegurado que "no se puede solicitar a Puigdemont que aclare si declaró o no la independencia y, en el momento que aclara que no declaró la independencia --cosa que, por otro lado, es obvio--, se anuncia la aplicación del artículo 155",

"Si se pregunta si se declaró la independencia y se contesta que no, ábrase un escenario de diálogo", ha apelado el dirigente de CC.OO., que ha señalado que el propio Gobierno había dicho que, si no la respuesta del Govern era que no se había producido una declaración unilateral de independencia, "no había razones para aplicar el 155".

Según ha insistido, "pensamos que ese tipo de medidas ahora mismo no son convenientes, y lo que conviene es abrir un escenario de diálogo y de negociación".

De este modo, ha subrayado que "no son buenas las medidas unilaterales" y que "hay que recuperar la calidad del marco de autogobierno" en Cataluña", lo que "pasa por la no aplicación del 155" y también por que la Generalitat "dé marcha atrás en algunas de las medidas que tomó en septiembre", en relación a la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad, que se sitúan "fuera del marco constitucional".

"Y desde esa recomposición de la situación --ha agregado-- abrir un marco de diálogo y negociación política que, seguramente, tiene que versar de cómo recomponer el autogobierno en Cataluña y que tendrá que correr paralelo a una reforma de la Constitución en España".

Según ha indicado, "la apuesta por el diálogo y la negociación es fundamental, clave, en un momento en el que, aunque parece que las cosas se van a precipitar". "Instamos a la responsabilidad política y a evitar el choque de trenes que tiene pinta que se va a producir", ha añadido.

A su entender, "es cuestión de voluntad política y de que desde la sociedad civil instemos y hagamos fuerza para romper estos escenarios de confrontación creciente, y se abran nuevos escenarios de diálogo político". "Esto es lo que va a generar una certidumbre que favorezca que no se sigan dando dinámicas como el movimiento de empresas en Cataluña o la creciente inestabilidad inversora en Cataluña", ha indicado.

El responsable de CC.OO. ha precisado que no "quita importancia" a la situación porque "se están dando movimientos de empresas, se están aplazando decisiones sobre inversión en Cataluña", pero tampoco cree "previsible un proceso de deslocalización de empresas". "Esto no es tan sencillo y, sobre todo, las empresas de producción industrial no se mueven de un territorio en decisiones que se toman en 24 o en 48 horas", ha añadido.

De este modo, ha considerado que "es importante dimensionar correctamente lo que está ocurriendo". "Es grave. Tiene situaciones de riesgo porque que se muevan 600 o 700 empresas, aunque sea en su sede social, es un elemento de gran importancia. Pero no confundir con lo que sería un proceso de deslocalización de empresas y de pérdida de empleo en Cataluña que, en mi opinión, ni en el corto ni en el medio plazo es previsible", ha apuntado.

LOS PRESIDENTES DE ANC Y OMNIUM

Finalmente, se ha referido a la entrada en prisión de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural y, en este sentido, ha reiterado que "las medidas que se tomen desde todas las instancias políticas y judiciales tienen que ser proporcionadas" y, en su opinión, "la petición de penas por sedición es una medida desproporcionada".

"El 20-21 de septiembre hubo una serie de situaciones delicadas en Cataluña, una serie de convocatorias de manifestaciones, pero, en nuestra opinión, es claramente desproporcionado imputar a estas dos personas en la cárcel un delito de sedición. Por tanto, los tribunales, cuando tienen que actuar, que actúen, pero pedimos proporcionalidad", ha señalado Unai Sordo.

Preguntado por la calificación de 'presos políticos' que se ha realizado desde algunos ámbitos, ha insistido en que "el sindicato no ha hablado de presos políticos, habla de desproporción en algunas de las medidas que ha tomado la Judicatura o instadas desde la Fiscalía".

"Yo creo que ésa es una, el 1 de octubre hubo otras", ha afirmado Sordo, que ha insistido en que "revertir estas situaciones requiere de cambiar el chip, la pantalla del juego, y esto pasa por tomar medidas de rebaja de tensión, de aproximación sucesiva entre los dos Gobiernos, y abrir un espacio de diálogo y negociación".

Según ha advertido, "todo lo demás va a ser incidir en una escalada de confrontación política, que va a ser también una escalada indeseable de confrontación social".