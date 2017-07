Unidos Podemos plantea aumentar los ingresos de la Seguridad Social para garantizar las pensiones

"No queremos competir en ninguna liga de las izquierdas. Queremos acuerdos para proteger a los pensionistas actuales y futuros". El líder de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles el apoyo del "nuevo PSOE de Pedro Sánchez" a una proposición de ley registrada por el grupo confederal que pretende garantizar el sistema de pensiones actual y futuro como base del Estado del bienestar sobre la base de aumentar los ingresos del sistema, en lugar de recortar en gastos como se ha hecho hasta ahora.

Iglesias ha advertido de que su grupo no estará en el Pacto de Toledo [el marco en el que los partidos establecen el sistema de pensiones] si el acuerdo que se está negociando en el Congreso no revierte las reformas laborales de 2011 y 2013 en materia de Seguridad Social. "No podremos estar con quienes ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos y con quienes no cumplen la Constitución española", ha señalado el secretario general de Podemos en una rueda de prensa.

Iglesias ha estado acompañado en la presentación de la proposición de ley por el responsable económico de su partido, Nacho Álvarez, la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, la portavoz de Unidos Podemos en el Pacto de Toledo, Aina Vidal, y los académicos Juan López Gandía, Celia Fernández y Joaquín Aparicio, quienes han participado en la elaboración del texto de la norma propuesta.

Los profesores han recordado que los artículos 41 y 50 del texto constitucional establecen un marco regulatorio del sistema de pensiones que, en opinión de los presentes, las reformas de 2011 y, sobre todo, de 2013 se han saltado al no garantizar una revalorización real de las prestaciones.

Ambas reformas, en opinión de estos expertos, han puesto en riesgo el sistema de pensiones al precarizar el mercado de trabajo. Este mismo miércoles, el presidente de la CEOE, Joan Rosell, ha reconocido que es "imposible" llegar a fin de mes con un sueldo de 800 euros.

Unidos Podemos propone así en primer lugar que las pensiones vuelvan a referenciarse en el IPC para las subidas anuales, algo que despareció con la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los economistas presentes en la presentación han recordado que de seguir con el marco regulatorio actual el poder adquisitivo de los pensionistas bajará entre un 30% y un 35% en el futuro.

Aumentar los ingresos para no bajar las pensiones

La base de la propuesta de Unidos Podemos pasa por aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Tres medidas serían implantables a corto plazo, según ha explicado Nacho Álvarez. La primera, subir el salario mínimo hasta los 950 euros al mes en 14 pagas, lo que aumentaría la recaudación en unos 6.000 millones. La segunda, eliminar el tope de las cotizaciones, lo que implica que en términos relativos los hogares con menores ingresos aportan al sistema más que los que tienen ingresos mayores. Se ingresarían otros 6.000 millones adicionales.

Por último, se plantea suprimir determinadas subvenciones en las cotizaciones sociales. Otros 2.500-3.000 millones de euros más, según Álvarez.

Iglesias ha apostado por "superar el dogmatismo sobre la financiación" del sistema y abrir la opción de que se haga vía Presupuestos Generales. La proposición plantea incluso la posibilidad de promover la subida de algunos impuestos e incluso la generación de nuevos.

Además, la proposición de ley quiere volver a la edad de jubilación previa a la reforma de 2011, así como reducir los años de cotización necesarios para acceder a la jubilación e incluso poder elegir los años con mejor base de cotización para calcular la pensión, en lugar de que obligatoriamente sean los últimos años de vida laboral como hasta ahora.

Una parte de la reforma implica también una visión de género. El sistema actual de pensiones no contributivas, al que acceden principalmente mujeres, supedita su cuantía a la prestación del resto de miembros de la unidad familiar. Algo que Unidos Podemos quiere cambiar.

Amenaza con dejar el Pacto de Toledo

"Básicamente presentamos una proposición de ley para blindar y garantizar unas pensiones dignas, que son un derecho constitucional, y garantizar el Estado del bienestar", ha señalado Iglesias. El líder de Unidos Podemos ha asegurado que en las reuniones de equipos pactadas con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estará esta cuestión sobre la mesa. Y ha conminado a Sánchez a ponerse de su lado y no "con Ciudadanos y el PP".

Iglesias ha sostenido que el secretario general del PSOE tiene "buena predisposición", según la reunión que ambos mantuvieron la semana pasada. "Han hecho algunas cosas a nuestro juicio insuficientes pero que van en la buena dirección", ha insistido. Iglesias ha puesto como ejemplo la abstención en el CETA o el no al techo de gasto, aunque le ha reprochado que el PSOE no vaya a presionar al diputado de nueva Canarias, Pedro Quevedo, para que se sume a ese rechazo. "Han generado unas expectativas muy altas y positivas. Deseamos que se pongan de acuerdo con nosotros", ha zanjado.

Ademas, Iglesias buscará apoyos más allá del PSOE: en los sindicatos y en la sociedad civil. "Queremos un nuevo pacto intergeneracional de país", ha señalado. Iglesias ha explicado que ha enviado a CCOO y a la UGT, entre otros sindicatos, la propuesta para que la estudien. También lo hará con organizaciones sociales.

En opinión de Iglesias, garantizar el sistema de pensiones "pasa por sacar al PP del Gobierno" porque, ha recordado, el Ejecutivo español "cuenta con una prerrogativa ilegítima para desobedecer las decisiones del Legislativo".

Preguntado directamente y en varias ocasiones por si la posición de Unidos Podemos pone en riesgo su presencia en las conclusiones del Pacto de Toledo, Iglesias ha respondido siempre lo mismo: "No apoyaremos nada que vaya contra la Constitución".