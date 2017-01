"Que me pidan dos años y medio de cárcel por hacer chistes sobre Carrero Blanco es un ataque a la libertad de expresión"

Unos chistes sobre el que fuera presidente del Gobierno durante la dictadura franquista, Luis Carrero Blanco, pueden significar para Cassandra dos años y seis meses de prisión. Es lo que pide el fiscal, según le ha notificado el Juzgado de Instrucción nº5 de Murcia, por varios tuits publicados entre noviembre de 2013 y enero de 2016.

"Kissinger le regalo a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella", "¿Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche?", "Película: A tres metros sobre el cielo. Producción: ETA Films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial" o una imagen de un astronauta con la cara del general son algunos de los mensajes publicados en Twitter. Carrero Blanco fue asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973 en un atentado que acabó con el coche del franquista en la azotea de un edificio cercano.

Me pide el fiscal 2 años y 6 meses de cárcel más 3 años de libertad vigilada por chistes de Carrero Blanco. Sólo eso, chistes de un dictador pic.twitter.com/a0eOAtWMgq — Cassandra (@kira_95) 10 de enero de 2017

"El 4 de enero recibí un telegrama para que acudiera al juzgado, donde me dieron la acusación del fiscal", afirma la joven de 21 años estudiante del Grado de Historia en la Universidad de Murcia. "Ya en septiembre había declarado ante el juez, pero me despreocupé porque nunca he llegado a pensar que podría tener estas consecuencias", prosigue.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y asegura que los tuits suponen "enaltecimiento del terrorismo". A la pena de prisión le añade tres años de libertad vigilada, la retirada de los tuits y pide la apertura del juicio oral en la Audiencia Nacional, que todavía no tiene fecha.

"Que me pidan dos años y medio por hacer chistes sobre Carrero Blanco es un ataque a la libertad de expresión", denuncia Cassandra, que insiste en que "algo falla en la justicia cuando se persiguen unos simples chistes sobre un personaje histórico". "También he hecho chistes sobre otros personajes, pero no sé qué pasa con Carrero Blanco", continúa.

A la joven la situación le ha dejado "perpleja" e incluso está teniendo problemas de salud derivados de ella. "Tengo miedo a que influya en mis estudios o en mi idea de ser una futura trabajadora pública como docente", dice.

El tuit en el que Cassandra denunció lo ocurrido tuvo en apenas unas horas miles de retuits e incluso el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha mostrado su apoyo a través de la red social. "Supongo que Billy El Niño nunca ha sido juzgado porque no hizo ningún chiste sobre los nueve días que torturó a Lidia Falcón", ha dicho.