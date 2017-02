El fiscal destituido que impulsó la investigación al presidente de Murcia denuncia coacciones

Manuel López Bernal, el ex fiscal que presentó la querella del caso Auditorio y que fue cesado este miércoles por la Fiscalía General del Estado -dos días después de citar a declarar como imputado al presidente de Murcia en el caso Auditorio-, denuncia coacciones durante su labor al frente de la Fiscalía: "A los compañeros de Murcia no se nos ha hecho la vida especialmente agradable. Llama la atención que se haya creado, por ejemplo, una asociación en Madrid con la única finalidad de querellarse contra mí y mi familia".

López Bernal ha relatado también que a un compañero de la fiscalía Anticorrupción le han robado en dos ocasiones para llevarse "información sensible de la lucha contra la corrupción". El ex fiscal se ha expresado así en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, en la que también ha asegurado que la situación es común en el resto de fiscalías territoriales y la desprotección es total: "Hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno, pero las investigaciones no salen adelante".

"Lo que no puede ser es que los perseguidos seamos los fiscales que luchamos contra la corrupción, por delante de los corruptos", ha recriminado.

Tampoco conoce hasta el momento los motivos de su cese, pero "no está previsto en los estatutos que [el fiscal general del Estado, José Manuel Maza] tenga que darlas". "No se me han dado las razones por las que se me ha negado la confianza, pero estábamos en una buena situación. La Fiscalía de Murcia ha sido una de las que más asuntos de corrupción ha sacado en España", ha dicho.

Pese a su relevo, no considera que vaya a afectar a la investigación del caso Auditorio: "El nuevo compañero que me sustituye tiene toda mi confianza y todo el derecho a pedir la plaza".

Tras estas declaraciones, el PSOE ha anunciado que va a registrar peticiones para que comparezcan en el Congreso los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido. También solicitan que el fiscal general del Estado dé explicaciones al respecto el próximo miércoles, el día en que estaba prevista su comparecencia por las supuestas presiones para no pedir la imputación ni del prsidente de Murcia ni del expresidente de La Rioja, Pedro Sanz.

La sustitución del fiscal jefe de Murcia se enmarca en medio de la investigación sobre Pedro Antonio Sánchez (PP) por presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento público y malversación dentro del caso Auditorio. La relación de Bernal es tensa desde hace años: bajo su mandato la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia impulsó varias investigaciones contra el entorno del PP.