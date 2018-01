Cómo ser Carles Puigdemont: llaman a ir con caretas del expresident a una concentración ante el Parlament

Los partidarios del independentismo han encontrado una nueva manera de apoyar que Carles Puigdemont pueda ser investido como president de la Generalitat. La última idea de los que apuestan por la independencia de Catalunya es convocar una concentración a la que habría que acudir con caretas del candidato de JuntsxCat. Esta se celebraría el 30 de enero, día para el que está convocado el debate de investidura.

Bajo el hashtag #TotsSomPuigdemont, los impulsores de la protesta están difundiendo varios enlaces en los que poder descargar una fotografía de Puigdemont diseñada para la ocasión. Hay versiones de dos tipos: caretas del expresident con los ojos recortados para que puedas ver algo, y otras que respetan el rostro completo del protagonista.

A la iniciativa ya se han sumado asociaciones independentistas que respaldan la candidatura de Puigdemont, que ya se han fotografiado con la careta.

No és que no els agradi el que votem, és que no els agrada que es voti. Doncs encara que no els agradi, en @KRLS és el nostre president perquè així ho ha decidit el poble de Catalunya. #TotsSomPuigdemont pic.twitter.com/iAo48kNCml