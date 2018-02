Google defiende a Logan Paul, el polémico youtuber que torturó animales y mostró el cadáver de un suicida

Mostrar el cadáver de alguien que se ha suicidado en el conocido como Bosque de los Suicidios japonés, electrocutar a dos ratas con un táser o sacar de un estanque a un pez para hacerle sufrir no es suficiente para cerrar una cuenta de YouTube. Esa es la opinión de la CEO de la plataforma de vídeos, Susan Wojcicki, que ha defendido de esta manera los contenidos del youtuber Logan Paul, que ya le han costado que le retiren la monetización de sus vídeos.

"No ha hecho nada que merezca los tres avisos" que le costarían el cierre de su canal, ha asegurado Wojcicki en una entrevista, en la que también ha dicho que "lo que uno crea que es desagradable no significa que lo sea para otro". "No podemos echar simplemente a gente de nuestra plataforma... Es necesario que violen una política", ha añadido la directiva.

YouTube decidió la semana pasada no publicitar más los vídeos de Paul, además de retirarle temporalmente los anuncios de los contenidos que subía. Una decisión que se sumó a la de hace un mes de excluirle del servicio Google Preferred, que permite a las empresas conocer qué es lo más visto en la plataforma para así poner su publicidad. Medidas que ya son "suficientes" para Wojcicki, dado que las ganancias de Logan Paul se estiman en unos 12 millones de dólares.

El youtuber se ha disculpado cada vez que se ha generado polémica por sus vídeos. Por ejemplo, tras el lío por el vídeo del Bosque de los Suicidios, subió una disculpa que logró 50 millones de reproducciones. Después, otro en el que animaba a la prevención de las conductas suicidas.

Ese fue el último propósito de enmienda que hizo, ya que después volvió con sus ideas habituales. Una de ellas fue animar en Twitter a seguir el reto viral del Tide Pod Challenge, que consistía en tragarse pastillas de detergente, y del que YouTube retiró todos los vídeos en los que alguien lo llevaba a cabo.

La CEO de YouTube también admitió en la entrevista que les estaba costando hacer unas reglas justas para todos. "En un lado está la censura, y en el otro hay mucha libertad de expresión", algo que, según Wojcicki, complica "dónde dibujar la línea".

Casos como el de Logan Paul han reactivado la preocupación de los anunciantes por ciertos contenidos de Youtube, ya que consideran que la empresa debe controlar mejor los vídeos en los que aparece su publicidad, informa Deadline. Susan Wojcicki ha negado que la popularidad y los suscriptores eximan de este escrutinio a los youtubers más exitosos, motivando que los que acaben castigados sean otros con menos seguidores. "Se pueden quejar, pero hacemos todo lo posible para ser coherentes con todos", ha dicho sobre estas quejas.