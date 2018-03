Pablo Hasel vuelve a tuitear los mensajes por los que ha sido condenado: "Jamás claudicaré"

Pablo Hasel no se arrepiente de los tuits por los que la Audiencia Nacional le ha condenado a dos años y un día de cárcel. Tampoco de la anterior, confirmada por el Supremo, por algunas de sus canciones. El rapero catalán ha querido demostrar que volvería a escribir lo que le va a llevar a la cárcel de la manera más clara: volviendo a publicar algunos de esos tuits en su cuenta de Twitter.

Muchos medios mienten. No me han condenado por enaltecer a ETA. Jamás he condenado la mayoría de sus acciones, pero no me están condenando por esto, sino por denunciar las torturas que sufrió un supuesto militante de ETA entre otras cosas.