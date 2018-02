Condenados por sus letras: los casos contra La Insurgencia, Valtonyc y Pablo Hasel

Tres condenas contra raperos. Este es el bagaje de la Justicia española en los últimos cuatro años, por medio de las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra varios jóvenes por sus letras. El último caso que ha llamado la atención es el de Valtonyc, que ya fue condenado en 2017 y del que el Supremo ha confirmado ahora su pena.

Pero el primer condenado por enaltecimiento del terrorismo en sus canciones fue Pablo Hasel, que no llegó a entrar en prisión. A ellos se suma el fallo contra La Insurgencia por el mismo delito, que motivará el ingreso en prisión de sus 12 miembros.

Pablo Hasel, condenado en 2014

El rapero catalán, que en estos momentos tiene otra causa abierta por varios tuits y otro de sus temas, fue condenado a dos años de cárcel por la Audiencia Nacional por el contenido de sus canciones. Una pena que fue confirmada por el Tribunal Supremo, aunque Hasel no tuvo que entrar en prisión debido a que la pena no superaba los 24 meses.

En una entrevista el pasado año, Hasel aseguró que le "detuvieron y condenaron para asustar a otros, como no lo consiguieron con todos, han seguido reprimiendo". Según el rapero, "como tampoco tuve mucha solidaridad, les sale barato hacerlo y no se cortan. La libertad de expresión acaba donde empiezas a molestarles, por lo tanto, no hay".

El paso por el banquillo del rapero leridense fue contestado en redes ya hace varios años, cuando se montaron campañas de apoyo. Además, llegó a convocarse una concentración ante el ayuntamiento de su ciudad natal.

El TS, como hizo la Audiencia, señaló que en las letras del rapero existían alabanzas a grupos terroristas, además de una "invocación genérica y retórica" a que estos continuasen con su actividad. "Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora Eta!", "Pena de muerte ya a las infantas patéticas" o "Los Grapo eran en defensa propia ante el imperialismo y su crimen" son algunas de las letras que recogía el documento.

En la sentencia que rechazaba el recurso de Hasel, el Alto Tribunal también estimaba que "cualquier persona que lea o escuche tales expresiones incluidas en las canciones correspondientes puede verificar que con las mismas, se está alabando o justificando bien a los autores de hechos terroristas o los propios hechos".

Valtonyc, condenado en 2017

José Miguel Arenas Beltrán, alias Valtonyc, fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel en febrero del pasado año. Una sentencia que motivaba su ingreso en prisión, ya que la pena era superior a los dos años. La denuncia contra el rapero fue interpuesta por Jorge Campos, presidente del Círculo Balear, al que Valtonyc aludió en una de sus letras ("Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear"). La defensa del rapero ya ha anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional este fallo, y él mismo ha anunciado que en unos días se pronunciará sobre el tema.

LA SENTENCIA DEL SUPREMO YA HA SALIDO. 3 AÑOS Y 6 MESES DE CARCEL POR LAS CANCIONES. TENGO QUE INGRESAR EN PRISIÓN. EN CUANTO TENGA MÁS INFO. DIRÉ COSAS. — Josep V. 🎗️ (@valtonyc) 20 de febrero de 2018

"Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran nación"; "Que no se alarme nadie la justicia es simple, pero está de vacaciones con Publio Cordon en el caribe"; "A ver si te enteras, como el caso Bárcenas, pierdo los papeles y en cuarteles grito GORA ETA" o "De Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados" son algunas de las composiciones que recoge la sentencia que confirma la condena. También las hay referidas a la familia real, como "Burgués, ni tu ni nadie me harán cambiar de opinión, cabrón, seguir el acto de fusilar al Borbón".

Antes de su condena, el rapero balear aseguró que seguirá "diciendo que los Borbones son unos mafiosos". Durante el juicio aseguró que solo es "un poeta" y "un artista" y que con sus canciones, prácticamente todas en catalán, quería provocar y no humillar a víctimas del terrorismo.

La consellera de Cultura de Baleares, Fanny Tur, ha respaldado a Valtonyc en Twitter al preguntarse por la situación del expresident Jaume Matas, condenado en varias causas por corrupción y que ahora se encuentra en libertad.

I el senyor Matas on és? https://t.co/gPKrBDelfg — Fanny Tur Riera (@FannyTurRiera) 20 de febrero de 2018

Tur pertenece a MÉS per Mallorca, que como hizo en el pasado ha apoyado al condenado al asegurar que la sentencia es "injusta y un ataque a la libertad de expresión". El pasado año, este partido calificó la situación de "injusta y desproporcionada de unos hechos que nunca deberían haberse juzgado, a raíz de la denuncia de un verdadero ultra como es el Sr. Jorge Campos".

Aquesta condemna és completament injusta i un atac a la llibertat d'expressió. Tot el nostre suport i solidaritat a @valtonyc! ✊ https://t.co/Ux8Zk9Da1y — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) 20 de febrero de 2018

Según el Supremo, las letras de Valtonyc "no son letras irrelevantes; no realizan una crítica política al jefe del Estado (...) sino que injurian, calumnian y amenazan de muerte al Rey o a miembros de la Familia Real". Sobre Jorge Campos, el Alto Tribunal asegura que "no cabe discutir que el acusado, aunque dijera que no pretendía amenazar, no podía ignorar el contenido intimidatorio del texto de su canción".

El rapero ya ha recibido apoyo de distintas fuerzas políticas. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado la decisión del Supremo, mientras que varios senadores de ERC han mostrado en la cámara Alta carteles instando a su libertad.

Al senat, els nostres senadors demanen llibertat per a @valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó per les seves cançons pic.twitter.com/IIesO6IrVE — Esquerra Republicana (@esquerrailles) 20 de febrero de 2018

La Insurgencia: a la cárcel por un día

El colectivo de raperos La Insurgencia fue condenado por enaltecimiento del terrorismo a dos años y un día. Una pena dictada por la Audiencia Nacional que, debido a ese día extra de condena, obligaba al ingreso en prisión de sus 12 integrantes a pesar de no tener antecedentes.

Shahid, uno de los condenados, ya lamentó en un vídeo publicado días después del fallo que iba a la cárcel "por mis canciones". "Un grupo va a entrar a la cárcel por hacer arte, por hacer crítica social en sus canciones, transmitiendo rabia, la impotencia de una generación que no tiene futuro", destaca el miembro de La Insurgencia.

Según Shahid, su música es "reivindicativa". Un estilo que aseguró que no ha elegido, sino que "nos han empujado a hacerlo". "Claro que rapeamos con rabia, y tenemos rencor a los que nos han robado el futuro", dice en la grabación. "En cualquier barrio obrero se está viendo la absoluta miseria, como las pensiones de los abuelos o los trabajos precarios", afirmó. El pasado fin de semana, su madre también criticó el fallo judicial.

Las letras de este grupo hacen alusión a los GRAPO ("Sé cuál es mi bando, la de los oprimidos, los explotados, recordando como volaron fascistas con los G.R.A.P.O"). También mencionan a la familia real ("Manda cojones que los Borbones aún no hayan sido sometidos a explosiones") o a la Policía ("Hacen falta sogas, hacen falta guillotinas para los cerdos dirigentes de la policía") además de lanzar críticas al sistema judicial ("Juzgados llenos de antifas donde nunca verás fachas, jueces y fiscales del Franquismo disfrutan de las torturas").

En las letras de La Insurgencia, según la Audiencia Nacional, "se constata inequívocamente, que el contenido de las canciones se orienta a exaltar a la organización terrorista GRAPO, a sus integrantes y a sus actividades de ese signo". Además, instó a la retirada de Internet de los "contenidos referidos en los Hechos Probados". Algo que no se ha llevado a cabo, ya que muchos de los vídeos con las canciones continúan en Youtube.

Esta sentencia contó con el voto particular de la magistrada Ángela Murillo, que consideró que los condenados querían "lograr notoriedad, reafirmando sus personalidades, en definitiva, llamar la atención que por otras vías no pueden conseguir".