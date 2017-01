Donald Trump impide preguntar a un periodista de la CNN: "Dais noticias falsas"

Era la primera rueda de prensa que Donald Trump daba, no sólo desde que fue elegido presidente de Estados Unidos, sino desde el 27 de julio de 2016. Y el momento que más ha impactado en redes ha sido cuando ha impedido preguntarle a un periodista de la cadena CNN.

Trump ha negado la palabra al reportero Jim Acosta y ha cuestionado la veracidaz de medio para el que trabaja. "Dais noticias falsas", le ha dicho. Refiriéndose a la publicación por parte de ese medio del supuesto informe de Inteligencia que apunta a que Rusia tiene pruebas comprometedoras del presidente electo, éste lo ha negado todo.

“Creo que es una vergüenza que se dejase salir esa información... son todo noticias falsas. Es falso, no ocurrió y fue elaborado por nuestros opositores", ha alegado para rechazar la intervención del redactor. También ha calificado a otro medio que publicó el informe, Buzzfeed, de "basura".

"No, tú no", le ha dicho, mientras daba la palabra a una periodista de otro medio. Ante la insistencia del profesional vetado, Trump le ha mandado callar. "Está haciendo una pregunta, no seas maleducado", le ha dicho.

Tras el incidente, la cadena CCN ha publicado un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter respondiendo a las acusaciones del presidente electo. "Estamos seguros de nuestro informe. Representa la esencia de lo que protege la Primera Enmienda, informar a la gente de los trabajos internos de su gobierno", reza una parte del comunicado.

La cadena informa de que no se publicaron ninguno de los detalles del informe porque no habían corroborado las alegaciones. Asimismo, animan al equipo de Trump a identificar lo que consideren inexacto.