Trump, sobre el hackeo al Partido Demócrata: "Creo que ha sido Rusia"

En su primera rueda de prensa desde julio, Donald Trump ha confirmado que cree que ha sido Vladimir Putin el responsable de los hackeos al Partido Demócrata: "Creo que fue Rusia, pero creo que también nos hackean otros países y otras personas".

Cuando los periodistas le han preguntado al presidente electo si Putin intentó que él fuera el elegido, ha contestado de manera clara: “Si a Putin le gusta Donald Trump, considero que es una ventaja y no una desventaja porque tenemos una horrible relación con Rusia”, ha asegurado. “¿Crees honestamente que Hillary sería más firme con Putin de lo que yo lo soy? ¿Realmente alguien se cree esto?”, ha dicho mencionando a la candidata demócrata.

Trump ha agradecido estar de nuevo con la prensa y ha afirmado que solía hacer ruedas de prensa casi a diario. “Paramos de hacerlas por la gran cantidad de noticias erróneas”, se justificó.

El presidente electo también ha dado las gracias a los medios de comunicación que han decidido no publicar el supuesto informe de Inteligencia que apunta a que Rusia tiene numerosas pruebas comprometedoras sobre su vida privada y financiera. Trump sostiene que si la comunidad de inteligencia ha publicado documentos con “noticias falsas” sería una “tremenda mancha” en su legado.

“Creo que es una vergüenza que se dejase salir esa información... son todo noticias falsas. Es falso, no ocurrió y fue elaborado por nuestros opositores... Fue un grupo de enemigos que se juntó, gente asquerosa que recogió todas esas estupideces”, ha denunciado.

Cuando un periodista de la cadena CNN —una de las primeras en recoger la información— intentó preguntarle si negaba cualquier tipo de relación de su entorno con Rusia, Trump se negó a darle la palabra.

Trump también ha quitado credibilidad al hecho de que fuera grabado en la habitación de un hotel ruso. “Soy extremadamente cuidadoso. Estoy rodeado de guardaespaldas... siempre les digo que sean muy cuidadosos porque en esas habitaciones hay cámaras ocultas en los sitios más extraños... O eres cuidadoso o te verás en la televisión”.

Sobre las críticas que el presidente electo ha lanzado contra los servicios de inteligencia de su propio país –llegando incluso a respaldar una versión de Edward Snowden que contradecía las investigaciones estadounidenses–, ha dicho que “los servicios de inteligencia son vitales y muy importantes...” y que por eso mismo pondrá a personas sobresalientes a los mandos. Ha prometido también que 90 días después de que se instale en el Despacho Oval, tendrá listo un informe sobre el hackeo "no solo de Rusia, sino también de China y otros países".

Trump y los conflictos de intereses

“Seré el mejor creador de puestos de trabajo que Dios haya creado”, ha dicho Trump en los primeros compases de la comparecencia. Ha hablado de sus movimientos políticos tanto en la industria automovilística como farmacéutica. “Vamos a necesitar ciertas cantidades de otras cosas, también un poco de suerte”, ha comentado.

Según cuenta el propio Trump, este mismo fin de semana rechazó un acuerdo de 2.000 millones de dólares en Dubái de un amigo suyo, “un gran tipo”. “Lo rechacé. No tenía que haberlo rechazado porque como sabes no estoy en una situación de conflicto de intereses por ser presidente […] En realidad podría dirigir mis negocios y el gobierno al mismo tiempo. No me gusta la imagen que da pero podría hacerlo si quisiera”, ha asegurado.

Trump también ha dicho que no publicará sus declaraciones de impuestos porque, según entiende, esto “solo interesa a los periodistas”. “Yo gané y me convertí en presidente. Además, se aprende muy poco de las declaraciones de impuestos”, ha bromeado con los periodistas.

Durante esta comparecencia también ha hablado la abogada del republicano, Sheri Dillon, para asegurar que Trump estará completamente alejado de sus negocios. “Él me pidió a mí y a mis colegas que diseñásemos un plan que pudiera aislarle completamente de la dirección de la compañía”, ha explicado, y ha hecho hincapié en que “la legislación sobre conflicto de intereses simplemente no se aplica ni al presidente ni al vicepresidente”.

“Aún así, el presidente electo quiere que no haya duda en las mentes de los ciudadanos estadounidenses de que se está aislando completamente de sus intereses comerciales”, ha insistido.

Trump ha explicado que el montón de papeles que ha expuesto a los periodistas durante la rueda de prensa son los documentos de todas las empresas que dejará en manos de sus hijos para evitar los conflictos de intereses.

El muro, confirmado

Trump insistió en que la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México no fue solo una promesa de campaña. “Dije que el muro se construirá y así será. Y pregunté a la multitud quién lo pagaría y me respondieron enfervorizados: México. Así sucederá”. Además, aclaró que no haría falta mucho tiempo para verlo hecho realidad. “ Si se trata de un pago o de un reembolso o un tema de impuestos, no es lo importante. Pero no quiero esperar un año o un año y medio hasta llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano.”

Trump no mencionó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que lo invitó a su país cuando aún era candidato a la presidencia y que fue vapuleado por la opinión pública de su país por permitir que Trump afirmara en la rueda de prensa conjunta precisamente que México pagaría los costes del muro fronterizo.

El expresidente Vicente Fox no ha tardado en contestarle via Twitter que su país jamás pagará "por ese estúpido muro. Si Trump quiere un monumento a su ego, que se lo pague él mismo".

Neither today, nor tomorrow nor never Mexico will pay for that stupid wall. If Trump wants a monument to his ego, let him pay for it!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 11 de enero de 2017

Sí dijo que consideraba al gobierno mexicano “muy amable y respetuoso”, y que el país no era el culpable de la situación de inmigración ilegal en la frontera. “Tengo a muchos mexicanos trabajando para mí y son gente fenomenal”, pero recordó que su propuesta estrella puede haber sido la clave para el triunfo electoral que le pondrá el próximo 20 de enero en el Despacho Oval.