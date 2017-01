Trump asume que EEUU tendrá que pagar el muro pero exigirá a México que lo reembolse

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este viernes que el Gobierno estadounidense desembolsará inicialmente el dinero para la construcción del muro en la frontera, pero, según su versión, México acabará costeándolo en último término.

Es la respuesta a una información desvelada por la CNN, que citando fuentes republicanas del Congreso informó de que el coste de las obras acabaría recayendo en el Gobierno estadounidense a través de una petición de fondos a la cámara legislativa, lo que supondría la ruptura de la promesa electoral formulada por Trump en octubre. El magnate utilizaría una ley de 2006 firmada por el entonces presidente George Bush, que autoriza la construcción de una "barrera física" en la frontera, que no fue aplicada y no contó con presupuesto.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!