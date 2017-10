La prensa de Madrid exige consecuencias para Puigdemont

Los periódicos de Madrid vuelven a exigir medidas contra Carles Puigdemont. Tras la declaración del president catalán, en la que anunció que declaraba la independencia de Catalunya pero que inmediatamente la suspendía para buscar el diálogo con el Estado, la prensa no ha escatimado en sus editoriales en frases duras y de reproche contra el Govern y su líder. Ya avisaban en sus portadas que así sería.

La "severidad proporcional" de El País

El diario El País es claro al exigir consecuencias para Puigdemont y la Generalitat. En su editorial, asegura que a Rajoy "no le queda otro remedio que aplicar la ley con la severidad proporcional al caso, que es enorme". Y que también requiera al "Govern que se instala en la desobediencia o la sedición" que aclare "sobre qué entramado legal pretende fundamentar su autoridad". Pero no hay referencias al artículo 155 en el largo texto, en el que rechazan la oferta de diálogo de Puigdemont debido a que el president lo utiliza como un instrumento "para acompañar o facilitar la secesión". En resumen, el discurso de Puigdemont es para El País "otro ultimátum que el Estado de ninguna manera puede aceptar".

ABC y el 155

Las páginas de opinión de ABC aglutinan numerosas peticiones de aplicación del 155 a la Generalitat de Catalunya. En el editorial de este miércoles, señalan que poner en marcha este artículo de la Constitución es "una solución imprescindible". Tras esto, el periódico conservador desea que la región "pueda celebrar unas elecciones con nuevos líderes y nuevos mensajes cuando se den las condiciones". Y es que "la independencia no se negocia", dice ABC, que añade que tampoco se puede negociar con quienes "recurren a la sedición y la rebeldía". De estas ideas parte el diario para exigir "consecuencias demoledoras para Puigdemont y para el núcleo de fanáticos manipuladores de la realidad que le rodean". Y para el president, pide que sea inhabilitado y puesto a disposición judicial "para responder de su golpe".

La CUP, el peligro para El Mundo

El diario El Mundo también es contundente, pero no menciona en ningún momento el 155. Aunque desde su titular de portada deja claro que considera lo ocurrido en el Parlament una "farsa" y un "chantaje". Ya en su editorial, el periódico de Unidad Editorial señala que Puigdemont no ha renunciado a la independencia. Esto supone que "se ha enrocado mientras emplaza a Rajoy a una negociación imposible". Y avisa al Gobierno de que, si no se da prisa, "se consolida la equívoca imagen de una dialéctica de dos polos en pie de igualdad institucional que solo beneficia al separatismo".

Además, define a los independentistas como "un grupúsculo antisistema de ideología delirante y poder incomprensible mantuvo en vilo a una autonomía". Por estas razones, insta a Rajoy a finalizar la " pasividad, la casuística jurídica y el enquistamiento" y que aproveche la "fractura en el bloque independentista". El Mundo también pone el foco del peligro en la posición de la CUP, al advertir de que "chocar es exactamente lo que ansía". Por eso apunta a que el anuncio del partido anticapitalista de que luchará fuera del Parlament puede traducirse en "desórdenes públicos que ya no cabe descartar".

La comparación de Jiménez Losantos

Los columnistas de los periódicos madrileños son duros contra Puigdemont y el Govern. Pero Federico Jiménez Losantos les supera a todos en dureza. Tanto que hasta incluso banaliza las violaciones, al comparar lo ocurrido como "la típica violación con gatillazo". "Es muy frecuente que los violadores en serie sean impotentes, porque su placer deriva del poder que ejerce el violador sobre un ser indefenso, nunca de una relación sexual inexistente", escribe el locutor de EsRadio para explicar que, según él, esto es lo que le ocurrió a Puigdemont.

"Dependerá de Rajoy aprovechar ese gatillazo para castigar la violación, ataque rastrero contra la libertad de todos los españoles, catalanes incluidos", dice en el texto, que también equipara a Puigdemont con el golpista Tejero y tacha de "racista" a Oriol Junqueras.