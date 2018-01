El presidente del Gobierno recula en sus polémicas afirmaciones sobre Igualdad: "Me he retractado"

Mariano Rajoy, consciente de la polémica que generaron sus palabras la semana pasada en una entrevista en Onda Cero, llevaba preparado su discurso sobre Igualdad a Los Desayunos de TVE. En una mañana marcada por el debate de investidura en Catalunya, las preguntas del presentador Sergio Martín reservaron un hueco para este tema. Y el presidente del Gobierno se mostró dispuesto a rebajar sus afirmaciones de hace unos días, cuando dijo que entre las competencias de los gobernantes "no hay ninguna que sea igualar salarios". "No entremos a esas cosas. El Gobierno no está para decir lo que tiene que cobrar una persona", aseguró cuando se le preguntó sobre si el Gobierno debe garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

"No mantengo lo que he dicho, basta que haya una duda para no mantenerlo", concedió Rajoy. "Lo que no permite la legislación es que haya sueldos diferentes para quienes hacen el mismo trabajo y las mismas horas. Sean hombre y mujer, dos hombres o dos mujeres". Y aseguró que quien debe garantizar que se cumpla es la Inspección de Trabajo. Sin embargo, reconoció que la institución "probablemente no pueda resolver el 100%".

Pero con un panel formado por cuatro tertulianas, el asunto volvió una y otra vez. Así que el presidente se vio obligado a tirar de compromiso. "Tomaré cualquier medida que sirva para hacer justicia en este asunto. Cualquier esfuerzo en esa dirección es necesario e imprescindible".

Y reiteró su marcha atrás: "Me he retractado, si se me ha entendido mal. No hay ningún problema en retractarse". Luego ha insistido en que España está dando "pasos en la dirección correcta" y aseguró que nuestro país "está mejor que Francia y Reino Unido".

Frente a la pregunta de si el Gobierno tomaría medidas efectivas contra la desigualdad como las de otros países europeos, Rajoy ha zanjado: "Daremos todas las batallas para que estas situaciones sean cada vez menores".