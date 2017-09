Se triplican las muertes por opiáceos en EE.UU. durante la última década

Las muertes en EE.UU. a causa de envenenamiento con medicamentos recetados se han duplicado, y triplicado en el caso de los opiáceos durante la última década, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La incidencia en la mortalidad por esa causa además redujo la expectativa de vida de los blancos no hispanos entre 2000 y 2015, de acuerdo con el reporte publicado hoy por el Journal of the American Medical Association (JAMA).

Las muertes a causa de sobredosis por opioides habrían reducido en 0,21 años la expectativa de vida, lo cual representa entre dos meses y dos meses y medio, precisaron los investigadores.

El informe, que confirma las tendencias que se han observado recientemente en cuanto al abuso de opiáceos, analizó datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales.

La investigación destaca la necesidad de prevenir las muertes a causa de envenenamiento con medicamentos opiáceos para lograr mejorías en la expectativa de vida.

Unas 91 personas mueren por sobredosis de opiáceos cada día en Estados Unidos, según datos de los CDC, situación que ha sido calificada como un serio problema de salud pública.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció recientemente que designarán más recursos para hacer frente a esta "epidemia".

Las muertes por sobredosis de drogas en EE.UU. superaron en 2016 las 33.000 y han aumentado 137 % desde el año 2000. El aumento es de 200 % si solo se tienen en cuenta las provocadas por opiáceos, de acuerdo con Human Rights Watch.