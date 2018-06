Soluciones para que los cultivos de medianías en el sur de Tenerife no se vuelvan a secar en verano

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja) celebró este lunes, como estaba previsto, la reunión convocada con cosecheros tinerfeños en el casino de Vilaflor, en las medianías del sur, cita en la que también participaron algunos gestores públicos en los ayuntamientos de la comarca (Vilaflor, Arona, Granadilla, San Miguel) y del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF).

En esa asamblea, los agricultores de medianías, con el apoyo de la organización profesional agraria Asaga, propusieron como medida esencial para evitar las consecuencias de una posible sequía en los meses de este verano que el agua que se desala y depura en el litoral sureño se destine a regar los cultivos presentes en la plataforma costera, de manera que ello permita liberar recursos de agua blanca o dulce que se alumbra en galerías de las medianías y que ahora se consume en la costa.

Esa agua, la no utilizada en el litoral al ser sustituida por la de riego depurada o desalada, sería la que se destine a salvar los cultivos de las medianías de la comarca de Abona, donde, y aquí se halla uno de los problemas, no puede llegar el agua desalada o depurada cerca del mar por no existir la infraestructura de bombeo adecuada.

Con ese intercambio de recursos hídricos aptos para el riego agrícola, se puede estar en condiciones de atender las parcelas en explotación durante el estío en la parte alta de los citados cuatro municipios tinerfeños, y todo esto en previsión de que los meses de verano vengan tan secos como los del año pasado, ejercicio en que hubo numerosas pérdidas por el déficit de agua de lluvia y de riego.

Tras la reunión de este lunes, ahora se procederá a conocer los recursos hídricos disponibles para poder implantar la solución expuesta, lo que se hará en coordinación con las administraciones públicas, los propietarios del agua blanca y los agricultores que atienden el campo en las zonas de costa y en la parte alta.

Con la solución descrita, tanto los agentes agrarios como la propia Asaga y los responsables de los ayuntamientos en la comarca de Abona prevén encauzar un problema que el año pasado, en el verano de 2017, se manifestó con extrema virulencia y afectó en forma de reducción de cosecha y la consiguiente pérdida de renta a cultivos de papas, vid y frutales.