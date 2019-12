Adelante tacha de "hipócrita" a Moreno y dice que "no tiene un solo motivo para sacar pecho y muchos para pedir perdón"

Tras conocer el mensaje de fin de año del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, la portavoz de Adelante, Teresa Rodríguez, le ha tachado de "hipócrita" y ha avisado de que con "un caos en la gestión, protestas masivas" en la sanidad y "recortes" en diversos ámbitos, "Moreno Bonilla no tiene un solo motivo para sacar pecho y sí muchos para pedir perdón".

"Los problemas de Cumbres de Enmedio (Huelva) son los mismos problemas que los del resto de la sierra de Huelva o de tantas zonas de Andalucía, una falta absoluta de infraestructuras o de servicios públicos, como la escasez de servicios sanitarios, que por no tener el pueblo no tiene ni una farmacia", ha proseguido Rodríguez en referencia al municipio elegido por Moreno para transmitir su mensaje de fin de año.

"Los pueblos se mueren porque no hay empleo"

Para la líder andaluza, "nuestros pueblos se mueren porque no hay empleo, porque no hay servicios públicos, porque no hay ferrocarril ni infraestructuras suficientes", avisando de que "ya sabemos lo que valen la palabra y las promesas de Moreno Bonilla y sus socios de gobierno". Rodríguez ha recordado en ese sentido "las vallas de publicidad con su cara en las carreteras de toda Andalucía, prometiendo 600.000 empleos, de los que se desdijeron en la primera semana de gobierno".

"Venían a mejorar la gestión de la administración andaluza pero lo que han hecho es sustituir a los enchufados del PSOE por los enchufados del PP y de Cs. En un año han vuelto las protestas masivas de profesionales y usuarios de la sanidad, han aumentado las listas de espera, se han cerrado camas, plantas (hospitalarias) y centros de salud por toda Andalucía y nuestras profesionales sanitarias se tienen que marchar porque la Junta no es capaz de ofrecer ningún contrato decente", ha aseverado.

"Gobierno hipócrita"

Según a presidenta del grupo parlamentario de Adelante, "este discurso es propio de un Gobierno hipócrita, que se queja de los problemas de financiación de Andalucía cuando lo primero y prácticamente lo único que han hecho ha sido bajar los impuestos a los más ricos y reducir los ingresos de la Junta, aumentando así la desigualdad entre los andaluces y menguando la posibilidad de financiación de los servicios públicos".

Así, Rodríguez ha tachado a Moreno Bonilla de "hipócrita" porque "se llenaban la boca hablando de las familias y de darles medallas, pero en cuanto ha podido, ha recortado plazas en centros de día para personas mayores y dependientes y ha reducido los líneas en la escuela pública".

También ha llamado "hipócrita" a su gobierno porque "hablan de buena gestión, pero hemos vivido un año de caos en la gestión casi a dimisión semanal". "Ha sido un verdadero desastre y la norma ha sido eludir responsabilidades. No se nos olvida la crisis y la vergüenza que fuimos en toda España por el episodio de la listeriosis" causado por la carne mechada comercializada por la empresa Magrudis con la citada bacteria, ha aseverado.

En paralelo, ha alertado de que cuando Moreno "habla de la necesidad de una transición energética y de luchar contra el cambio climático", hay que recordar que "lo primero que han hecho (los actuales gobernantes de la Junta) es clausurar la Consejería de Medio Ambiente y aprobar que se abran más campos de golf a lo largo y ancho de toda Andalucía, incluso en zonas donde existe un proceso inminente de desertización".

"Debería pedir perdón"

A su entender, el presidente de la Junta "debería haber aprovechado este discurso para pedir perdón a las víctimas del mayor brote de listeriosis de este país, perdón a quienes creyeron sus mentiras, perdón a las víctimas de una extrema derecha legitimada por su culpa, perdón a las personas dependientes a la que no les llega la ayuda, perdón a las familias que se quedan sin colegios públicos en sus barrios porque ellos prefieren la concertada". Es más, para Teresa Rodríguez, "Moreno Bonilla no tiene ni un solo motivo para sacar pecho y sí muchos para pedir perdón".

Así, le ha acusado de estar "dispuesto a hacer lo que sea para aferrarse al poder" y preferir "bajar los impuestos a los ricos, mentir o pactar con quien genera odio", lo que le ha llevado a defender que Adelante apuesta por "una Andalucía que mire hacia el futuro, que crezca sin dejar a nadie atrás y que proteja a nuestras familias, a nuestro medio ambiente y a nuestra economía".

"Vamos a seguir apostando por una Andalucía que no esté en manos de quienes generan odio y enfrentamiento entre andaluces y andaluzas, por una Andalucía que no sea víctima de los cobardes que señalan a los débiles y protegen a los fuertes, que luche contra el machismo, con empleos dignos y alquileres que se puedan pagar y que permita a sus jóvenes volver y tener un futuro y un plan de vida", ha enfatizado.