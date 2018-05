Los 17.000 profesores interinos lanzan un pulso a la Junta para garantizarse plaza

El número de interinos en el sistema educativo andaluz se ha disparado con la crisis, pasando del 7 al 18% de la plantilla. Hay unos 17.000 profesores sin plaza fija en las escuelas de esta comunidad, convocados esta semana a una huelga indefinida que empezó el lunes y tendrá su pico más alto este jueves, con una concentración de protesta que irá desde el Palacio de San Telmo -sede del Gobierno andaluz- hasta el edificio de Torretriana, donde se ubica la Consejería de Educación. El colectivo reclama a la Junta un plan de estabilidad que le garantice acceder a una plaza desde la bolsa de sustituciones, pero la consejera del ramo, Sonia Gaya, descarta de plano esta opción.

Gaya no está de acuerdo con impulsar un plan de estabilidad para los interinos en un momento en el que los Gobiernos central y autonómico empiezan a abrir la mano para la contratación de personal docente: este año y los sucesivos se ofertarán mas de 5.000 plazas en unas oposiciones para los cuerpos de Infantil, Primaria, Secundaria y etapas postobligatorias. La consejería no quiere regular ninguna medida que acomode a los interinos en la bolsa de sustituciones y haga que no se presenten a las oposiciones para lograr una plaza fija, más aún ahora que la Junta acaba de aprobar un decreto que les exime de la obligación de presentarse al examen sin riesgo a perder su prevalencia en la bolsa. Además, los interinos no reclaman un plan de estabilidad uniforme, sino dependiendo de la especialidad y el tiempo de espera en la bolsa, algo que Gaya no baraja de ningún modo.

La consejería y el colectivo de interinos no ha llegado a ningún acuerdo que permita desconvocar las movilizaciones de esta semana. Educación ha cifrado en un 2,3% el seguimiento por parte del profesorado interino de la huelga indefinida convocada desde este lunes para reivindicar un plan de estabilidad "que garantice la continuidad en sus puestos de trabajo", mientras que el colectivo asegura que la participación está por encima del 25%.

Además, fuentes de la Asamblea Andaluza de Docentes Interinos han informado a Europa Press de que unos 30 compañeros han ocupado al Biblioteca Provincial Infanta Elena de Sevilla, donde tienen previsto permanecer hasta el próximo jueves, día en que se celebrará en la capital andaluza una manifestación regional desde el Palacio de San Telmo hasta la Consejería de Educación. "Con esta ocupación queremos hacer más visible nuestras reivindicaciones", señalan desde la asociación convocante de esta huelga entre interinos de Infantil, Primaria y Secundaria, en la que, según añade el departamento que dirige Sonia Gaya "solo habría participado un 0,4% del total del profesorado", informa Europa Press.

El periodo de huelga tendrá como hito centralizado una manifestación a nivel regional en Sevilla este jueves, que partirá a las 12.00 horas desde el Palacio de San Telmo y finalizará en la Consejería de Educación. Además, el 18 de mayo habrá una concentración provincial ante Torretriana, sede del departamento que dirige Sonia Gaya. El colectivo convocante ha recordado que tras la "multitudinaria" manifestación del sábado 14 de abril celebrada en Sevilla y en la que se dieron cita más de 5.000 docentes, se volvió a reunir en una tercera asamblea provincial, en la que se decidió esta huelga de carácter indefinido.

La Asamblea ha lamentado que la Consejera de Educación "sigue sin reunirse con el colectivo tras las dos semanas de huelga celebradas en marzo".

Además, explica que esta decisión de convocar huelga entre interinos de Infantil, Primaria y Secundaria se toma después del "amplio seguimiento" de la huelga convocada entre el 12 y 23 de marzo, que afectó a las evaluaciones en más de 400 centros, y el "rotundo éxito" de las manifestaciones celebradas a nivel provincial y andaluz.

La asamblea ha subrayado la "responsabilidad" de la Junta de Andalucía en las posibles alteraciones que pudiera causar el seguimiento de esta huelga en el calendario de evaluaciones finales de los centros educativos andaluces.

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PUEDEN SER "UN PRÓXIMO ERE"

En este sentido, la asamblea ha pedido el apoyo del alumnado y las familias y, asimismo, ha recordado que las próximas oposiciones "se pueden convertir en un verdadero expediente de regulación de empleo (ERE), ya que podrían expulsar de sus puestos de trabajo a miles de docentes interinos que llevan años e incluso décadas desempeñándolos".

El periodo de huelga se convoca con las mismas reivindicaciones que se aprobaron en la asamblea de Antequera del 24 de febrero y en la de Archidona del 24 de marzo.

Dichas reivindicaciones son "la puesta en marcha de un plan de estabilidad y todos aquellos mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de sus actuales trabajadores, especialmente la de aquellos cuerpos en situación de mayor vulnerabilidad, como profesorado de las escuelas de Artes, escuelas oficiales de Idiomas y Formación Profesional; o la readmisión del colectivo que en 2017 fue excluido de las bolsas de interinidad de Primaria y Conservatorio tras el proceso selectivo del mismo año".

Asimismo, reclama la "no obligatoriedad de presentarse a las oposiciones para permanecer en la bolsa de interinidad; pide la equiparación laboral del profesorado interino con el funcionario; exige el apoyo en la negociación con el Gobierno por un sistema de acceso a la función pública mediante concurso de méritos para el profesorado interino; la derogación del Real Decreto de acceso a la función pública docente; y pide la derogación del Real Decreto de recortes educativos, que ha propiciado el aumento de bolsas de interinidad".