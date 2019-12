La Fiscalía investiga el nombramiento de la hermana del presidente de la Junta como directora del Conservatorio de Málaga

La Fiscalía de Málaga ha iniciado unas diligencias para investigar el procedimiento empleado para el nombramiento del director interino en el Conservatorio Superior de Danza 'Ángel Pericet' de Málaga, puesto al que optó y finalmente obtuvo la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han indicado que estas diligencias, denominadas preprocesales, se han abierto a raíz de la denuncia remitida por una de las personas aspirantes a esa plaza.

La denunciante considera que el procedimiento utilizado para dicho nombramiento se realizó al margen de la previsión legal y fue porque concurría la hermana del presidente del Gobierno andaluz, según han apuntado.

Al ser en este caso unas diligencias de carácter preliminar, se trata de verificar los hechos y si tienen relevancia penal o no la tienen.

Moreno ha defendido que el procedimiento fue "absolutamente limpio y normal". "Nunca me he entrometido ni he hecho injerencias en la Inspección Educativa; jamás he intervenido en nada y pido que sean respetuosos con el resto de aspirantes. Perseguir a una funcionaria por ser quien es le hace un flaco favor a toda la función pública", señaló.

Asimismo, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en sede parlamentaria, indicó que a Dolores Moreno se le ha nombrado para un puesto de dirección en funciones y que en este proceso "no ha habido ningún concurso de méritos", agregando que "lo habrá en el procedimiento ordinario que tendrá lugar este curso". Además, negó que se hubiera hecho este nombramiento --hasta el 30 de junio de 2020-- "de forma arbitraria".