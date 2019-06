El vicepresidente andaluz pide a Serrano rectificar sus declaraciones "fuera de lugar" sobre la sentencia de 'la manada'

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha sugerido este martes al presidente del grupo de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, a "desmentir o sencillamente rectificar" las declaraciones "totalmente fuera de lugar" que hizo el pasado fin de semana para valorar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre La Manada.

Marín se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas en Sevilla al ser preguntado por las críticas de la portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A, Ángeles Férriz, que reprochó su "silencio" y el del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ante las "repugnantes" manifestaciones de Serrano que, a su juicio, evidencia que PP y Cs tienen un "socio cavernícola" que no tiene ningún problema en "humillar" a las víctimas de una violación o en "despreciar" a las mujeres de este país.

"Lo que me pueda decir el PSOE, le soy sincero, me da lo mismo. El señor Serrano ha hecho unas declaraciones que están totalmente fuera de lugar y que yo no puedo compartir en absoluto", ha señalado el vicepresidente de la Junta, que ha añadido que, en cualquier caso, será el propio Serrano "quien tendrá en su caso que desmentir o sencillamente rectificar" sus manifestaciones.

En este sentido, Marín ha indicado que esa debe ser la actitud de Serrano, "igual que cuando un consejero no dice lo adecuado tiene que rectificar y pedir disculpas porque eso es lo sensato" y ha recordado que "el PSOE tiene que dar explicaciones a los andaluces de 37 años de corrupción política y no lo ha hecho todavía".