Rajoy reaparece en campaña: "Todo aquel que quiera que cambien las cosas lo tiene muy fácil, que vote a Casado y al PP"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha afirmado este sábado que España "necesita un cambio" y ha reivindicado al PP y a su presidente, Pablo Casado, como "la única alternativa de verdad que hay a lo que existe en este momento en España".

Por ello, ha defendido que "lo que garantiza el cambio de verdad es el gobierno del PP y lo demás, el voto a los demás partidos, no es útil porque no sirve para cambiar las cosas, porque no hay nadie en España que se crea que hay una alternativa distinta a lo que hay que no sea la del PP".

"No son opciones [los otros partidos] con posibilidades de llegar al Gobierno, y por tanto todo aquel que quiera que cambien las cosas lo tiene muy fácil, que vote a Pablo Casado y al PP", ha defendido.

Así lo ha señalado Rajoy, que después de visitar el museo de la Ciudad de Antequera (Málaga) ha participado este sábado en un acto en el municipio malagueño junto el vicesecretario de Comunicación del PP y candidato número 1 de los populares malagueños al Congreso, Pablo Montesinos; la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro; el presidente del PP de Antequera, José Ramón Carmona; y el alcalde de Antequera, Manuel Barón.

En su intervención ha opinado, tras lo vivido en España a lo largo de estos meses, que hay una mayoría de españoles, que "pienso, es más, creo que es un hecho objetivo; que quieren que las cosas cambien". "Quieren que haya un gobierno que sea capaz de gobernar", ha agregado, asegurando que "creo que no hay nadie que piense lo contrario".

"Quieren que haya un gobierno que sea capaz de aprobar los presupuestos", recordando que "estuvimos siete años en el Gobierno y aprobamos siete presupuestos como corresponde y dictan los cánones"; además de que "quieren que haya un gobierno que continúe con la política de reformas que se llevó a cabo en los últimos años en España", porque, a su juicio, "fue útil y sirvió entre otras cosas para superar la mayor crisis económica que vivió el país en muchos años".

Además, ha continuado, "pienso que todos quieren y creen que es necesario que haya un Gobierno que sea capaz de garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo". En suma, ha dicho, "pienso que son mayoría los que creen que en España es necesario un cambio".

"Somos un gran partido"

Por otro lado, Rajoy ha dicho que no hay que olvidar "lo que es el PP, lo que significamos". "Somos un gran partido, con más de 40 años de historia, no hemos llegado por casualidad a la política española, tenemos una trayectoria conocida", ha dicho, si bien ha admitido que "habremos cometido errores".

"El PP puede estar orgulloso de nuestros aciertos y de los servicios que le hemos prestado al país", ha señalado, al tiempo que ha advertido que los "otros que hablan mucho, no han gobernado nunca".

Por ello, ha defendido que el PP tiene "una historia" de la que hay que "sentirse orgulloso", destacando que han superado crisis económicas importantes y que "nuestro ideario es muy conocido y no tenemos que estar todo el día explicando cómo abordar la política económica o cómo se crea empleo, porque la gente lo sabe y lo hemos hecho; o que defendemos la Constitución".

"No tengo que explicar a nadie qué es lo que hay que hacer cuando se produce, como se ha producido en España, una situación de confrontación radical, de pretender pasar por encima de la ley, no tenemos que explicarlo porque ya lo hemos hecho", ha agregado, frente a otros que "tienen que explicar y hablar".

"Nosotros ya hemos tomado decisiones en los momentos difíciles y no tenemos que apuntarnos a ninguna carrera a ver quién grita más o es más extremista en sus declaraciones", ha apostillado, añadiendo que "la ley es la ley y por encima de la ley no hay nadie y la ley se aplica sin broncas, con tranquilidad, moderación y con sensatez". "La ley y la Constitución quien la ha defendido en este país es el PP", ha subrayado.

"De las cosas de la herencia no se vive indefinidamente"

Así, aunque ha dicho que no va a entrar en lo ocurrido en España en los últimos tiempos, sí que ha incidido en "en un par de cosas porque creo que son importantes para el futuro". En este punto, se ha referido a la moción de censura, pero ha señalado que "eso ya pasó y es poco relevante pero lo que sí es relevante es que nos dijeron es que venían a arreglarlo todo", preguntándose hoy "qué es lo que arreglaron".

"Nada", ha respondido, porque "no fueron capaces de aprobar los Presupuestos Generales del Estado". Rajoy ha dejado claro que, tras la moción de censura, tampoco "fueron capaces de hacer ninguna reforma económica en algo más de un año, ni generar las más mínima confianza entre los agentes económicos y sociales, que es algo capital para que la economía funcione bien, haya crecimiento y se cree empleo".

Eso sí, ha valorado que aunque no fueron capaces de cambiar "nada" tampoco "fueron capaces de estropearlo todo, porque nuestros presupuestos siguen ahí y nuestras reformas siguen ahí porque no lo han conseguido cambiar". Ha advertido, no obstante, que "de las cosas de la herencia no se vive indefinidamente", asegurando que "conviene de vez en cuando" continuar con las reformas, controlar las cuentas públicas, generar confianza, entre otros.

Defiende "decisiones acertadas" para salir de la crisis

En este punto, se ha referido a que hace unos años España vivió la mayor crisis económica y ha dicho que salir de esa crisis, "y todo el mundo lo sabe, era muy difícil y costó" pero "se hizo con el esfuerzo de los españoles y con algunas decisiones acertadas, y sobre todo, porque no las hubo equivocadas". Así, ha recordado que los años 2015 a 2017 "fueron de los mejores para la economía española".

"Lo que pasó durante ese tiempo y lo que pasó antes no se produjo por casualidad", ha señalado, añadiendo que hubo una crisis "y se destruyó empleo y estuvimos a punto de ir a la quiebra porque las políticas que se hicieron eran malas; y se salió de la crisis, se creó empleo y se redujo el déficit público porque las políticas que se hicieron eran buenas políticas económicas".

También ha advertido que ahora "estamos creciendo menos, creamos mucho menos empleo" y "lo que iba para arriba ahora no va". "Estamos viviendo de las rentas de las políticas de otros gobiernos pero la cosa ya empieza a no ir como nos gustaría", ha lamentado el expresidente del Gobierno, asegurando que "no se hace lo que hay que hacer y se hace lo que no hay que hacer".

Sobre Andalucía

Por último, ha afirmado que "tenemos un gobierno en Andalucía y un partido en Andalucía que, entras cosas, ha sido capaz, hablando, de conseguir formar un gobierno, otros no lo hicieron".

Así, ha destacado también que han aprobado en menos de un año dos presupuestos, otros ninguno. "Ese partido y gobierno han sido capaces de transmitir confianza a agentes económicos y sociales", ha dicho, y los datos "están ahí". Además, el PP-A "cumple en el gobierno sus compromisos, bajadas de impuestos, además que está en un gobierno al que todos nos tomamos en serio y que preside un gran presidente que es Juanma Moreno".