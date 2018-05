Susana Díaz, sobre la moción del PSOE: "Confío en mi secretario general"

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este viernes, tras registrar el PSOE en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra Mariano Rajoy, que confía en la decisión de su secretario general, Pedro Sánchez, que lo hará "pensando en lo mejor para España".

"Yo confío en la decisión que tome mi secretario general, que es al que le corresponde, y sé que lo hará pensando en lo mejor para España y en la responsabilidad que siempre hemos tenido los socialistas", ha manifestado Susana Díaz a los periodistas durante una visita institucional a la provincia de Jaén.

Tras precisar que no ha podido escuchar la comparecencia de este viernes del secretario general del PSOE ante los medios, debido a su agenda institucional, ha insistido en que la decisión le corresponde a él: "Esta decisión le corresponde a mi secretario general y yo confío en mis compañeros y estoy convencida de que ellos siempre van a tomar la mejor decisión pensando en nuestro país y en la responsabilidad que ha tenido siempre el PSOE".



La presidenta de la Junta ha aprovechado también para lamentar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no saliera de manera inmediata para pedir perdón a todos los españoles tras la sentencia del 'caso Gürtel', porque, desgraciadamente, este país y sus ciudadanos no se merecen lo que están viviendo. "Que los ciudadanos no hayan escuchado todavía una palabra del presidente dirigiéndose a ellos pidiendo disculpas de lo que le han hecho a España, eso nos lo debemos todos hacer mirar", ha dicho.



Teresa Rodríguez



Poco antes, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, retaba este viernes a Susana Díaz a posicionarte sobre la moción de censura que ha registrado el PSOE en el Congreso de los Diputados contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cuenta de la sentencia del caso Gürtel. En una nota de prensa, Rodríguez se ha mostrado "absolutamente favorable" a la moción de censura de los socialistas porque "ni un día más puede estar en el gobierno de este país un partido corrupto, condenado por corrupción, que ni siquiera tiene los suficientes apoyos para permanecer en la Cámara”. Y es que, como ha recordado la líder andaluza del partido morado, Rajoy llegó a la Presidencia del Ejecutivo central porque Susana Díaz "hizo todo lo que tuvo que hacer para conseguir que el PSOE se abstuviera en su investidura".



Así las cosas, Teresa Rodríguez ha invitado a la presidenta andaluza a "corregir ese error" y a dar a conocer cuál es su opinión sobre esta moción de censura que, como ha recalcado, "no solamente es por una cuestión de corrupción, sino que es contra un gobierno que maltrata sistemáticamente a Andalucía en la cuestión financiera”. Con todo, la coordinadora general de Podemos Andalucía ha dicho confiar en que Susana Díaz "haya cambiado de opinión respecto a lo que defendió en la investidura de Mariano Rajoy”.



Antonio Maíllo

Por su parte, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha apoyado la moción de censura presentada este viernes por el PSOE contra Rajoy, y ha confiado en que el resto de grupos en el Congreso de los Diputados la refrende, reclamando especialmente a Ciudadanos (Cs) que "demuestre si es verdad su anuncio de que venía a limpiar" la política.



Así, en Málaga, donde ha compartido con los trabajadores del sector de la hostelería parte de la marcha por el desbloqueo del convenio colectivo, ha señalado a los periodistas que "hay que echar a un partido corrupto, no por una opinión política sino por una sentencia judicial", lamentando que haya "una mafia instalada para dirigir el país”. España, según el líder de IU en Andalucía, "no puede salir de la crisis ni afrontar los retos con un Gobierno condenado, un PP condenado de manera unánime". Para Maíllo, Mariano Rajoy "no puede seguir ni un día más como presidente", instando al resto de grupos parlamentarios a apoyar la moción que permita "echarlo".



Cuestionado por la "altura de miras" reclamada a Ciudadanos por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, el dirigente de la coalición de izquierdas ha dicho que el líder 'popular' andaluz "podía tener bajura de miras para ver el dinero en contabilidad B que tenían y se llevaban calentito sus compañeros".