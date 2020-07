Andalucía exigirá desde el miércoles el uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados para prevenir la COVID-19

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que el uso de mascarilla será obligatorio en todo el territorio de la comunidad autónoma a partir del próximo miércoles, tanto en espacios abiertos como cerrados. Además, ha avanzado que el no cumplimiento de esta norma conllevará sanciones que concretará este martes el Consejo de Gobierno.

Durante una intervención al término del Foro Universidad Pública que se ha desarrollado en San Telmo, Moreno ha incidido en que "estamos en mitad de una terrible pandemia mundial" que requiere que "se extremen las precauciones en Andalucía", de ahí que el comité técnico-médico que asesora al Gobierno andaluz en la gestión de esta crisis sanitaria "ha decidido, de manera intensa y extensiva, hacer que el uso de la mascarilla sea obligatorio en Andalucía".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que se refiere al uso extensivo porque comprende toda la extensión de la comunidad y para todos los habitantes, mientras que intensivo se refiere a que el uso será obligatorio "tanto en espacios abiertos como cerrados".

"A partir de ahora nos tenemos que acostumbrar, a pesar del calor y las dificultades, a llevar la mascarilla con carácter permanente", ha abundado Moreno, que ha recalcado que esta obligatoriedad será independiente de la distancia de seguridad social, que hay que seguir manteniendo siempre que sea posible, "y a excepción de las unidades familiares".

Ha precisado que la medida será efectiva "a partir de este miércoles a las 0,00 horas", así como ha avanzado que la reunión del Consejo de Gobierno que se desarrollará este martes aprobará un paquete de medidas de carácter preventivo que acompañarán a la del uso obligatorio de la mascarilla, "para prever esta circunstancia".

Moreno también ha incidido en que los ciudadanos que no asuman esta responsabilidad y pongan en peligro tanto su salud como la de los demás por no usar la mascarilla "serán sancionados con medidas que estamos estudiando y aprobaremos en el Consejo de Gobierno".

Y es que, como ha apuntado el presidente, los expertos señalan que el riesgo de contagio entre dos personas que usen mascarillas se reduce a un 1%, "tenemos que reducir el riesgo de contagio en Andalucía y en el resto de España, y si para eso hace falta llevar la mascarilla, la llevaremos". "Tomaremos todas las medidas que sean precisas porque es mejor prevenir que curar", ha recalcado Juanma Moreno.

En líneas generales, el presidente de la Junta ha hecho hincapié en que el Covid "no ha desaparecido" y, según la OMS, "estamos en el ecuador de la gran batalla en la que estamos inmersos todos los países", toda vez que ha recordado que "cada día hay cientos de miles de contagiados y mueren decenas de miles de personas".

Asimismo, ha apuntado al aumento de rebrotes que se han detectado en Andalucía una vez que se permitió la "necesaria" movilidad entre los territorios, y los ha achacado a que ésta es la comunidad más poblada del país y, por tanto, "era previsible que tuviéramos más rebrotes que nadie". "A pesar de esos rebrotes, de los que muchos se han dado en el seno familiar, la incidencia clínica no supone alarma ni preocupación, y afortunadamente siguen descendiendo el número de hospitalizados", ha explicado.

No obstante, el jefe del Ejecutivo andaluz se ha referido a la situación que vive Cataluña, donde se ha ordenado el confinamiento de varios municipios a cuenta de los rebrotes por Covid, para justificar la necesidad de que la mascarilla sea obligatoria en Andalucía, más señalando las buenas relaciones entre Andalucía y Cataluña y que "casi un millón de catalanes de origen andaluz" regresan a esta comunidad en verano.

APELA A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

"No podemos volver a la etapa cero, no podemos parar la economía, no podemos ver los fallecidos por miles, no podemos volver pasos atrás, a la etapa de sufrimiento, y desgraciadamente no tenemos un tratamiento eficaz ni vacuna, solo tenemos un instrumento: la responsabilidad individual para protegernos a nosotros y a los demás", ha reclamado Juanma Moreno, que ha pedido a los andaluces que den ejemplo de responsabilidad y sensatez usando la mascarilla de manera permanente, los geles hidroalcohólicos y manteniendo la distancia de seguridad 1,5 metros.

Y si lo hacemos así, ha asegurado que "el virus tendrá el menos impacto posible en Andalucía, y conseguiremos que la economía y la vida se vean lo menos dañada posible". "Depende de todos y cada uno de los andaluces", ha zanjado el presidente de la Junta.