El PSOE renace en Cádiz sobre las cenizas del PP

La noche del 28 de abril en la provincia de Cádiz fue la de la revancha de los socialistas tras las pasadas elecciones autonómicas y la de la pesadilla del Partido Popular. El PSOE ha ganado 44 de los 45 municipios de la provincia gaditana y Ciudadanos se ha instalado como la segunda fuerza más votada. Los populares se han desplomado hasta ubicarse en la cuarta posición. Un crecimiento significativo es el de Vox, que en 2016 sólo llegó a 1.253 votos y que ahora se ha ido hasta los 87.000.

El PSOE ha sido el gran triunfador en la provincia porque recupera más de 33.000 votos sobre las últimas elecciones generales y mantiene en el Congreso a tres representantes. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cabeza de lista por Cádiz, estará acompañado por la jerezana Eva Bravo y Juan Carlos Campo. El único municipio que no terminó con victoria socialista fue Trebujena, donde se impuso Unidas Podemos. Desde 2011 no era capaz de superar la barrera de los 200.000 votos.

El Partido Popular vivió, directamente, el peor resultado de su historia porque no fue capaz de llegar a los 100.000 votos. No ganó en ninguna localidad y es muy llamativo porque no se puede olvidar que fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones generales y ahora se coloca en el cuarto escalón. Un golpe muy duro con las municipales a la vuelta de la esquina. María José García Pelayo, exalcaldesa de Jerez, será la única representante popular de Cádiz en el Congreso.

Ciudadanos ya había impuesto en las autonómicas en puntos estratégicos como Jerez, pero en este caso hay que hablar de una subida generalizada. Es el partido que más votos gana en la provincia y consigue más de 40.000 nuevos votantes. Es de suponer que muchos de los votantes del Partido Popular han recalado en el partido naranja, que pasa de tener un solo diputado a contar con dos representantes en la Cámara Baja.

Unidas Podemos no salió del todo malparado a pesar de las previsiones negativas que había de esta confluencia en la provincia gaditana. Mantiene a sus dos representantes en el Congreso, aunque con menor apoyo que en las elecciones de 2016. Perder 20.000 con respecto a 2016 es una mala noticia y peor aún que no fuera la fuerza con el mayor respaldo ni en Cádiz ni en Puerto Real, donde gobierna en la actualidad.

Hay que destacar que Vox ha cimentado su impulso en el Campo de Gibraltar. En Algeciras o La Línea ha conseguido reunir más votos que el Partido Popular y ha obtenido un diputado en persona de Agustín Rosety, general retirado de Infantería de Marina.

Mención aparte merece la alta participación registrada en la provincia, que con un 69% iguala lo conseguido en 2004. Quizá no sea una cifra positiva en comparación con otras provincias a nivel nacional, pero suponen una mejoría significativa. En cuanto al Senado, los socialistas María Jesús Castro, Alfonso Carlos Moscoso y Cándida Verdier, junto a Carlos Pérez (Cs) serán los representantes por la provincia en la Cámara Alta.