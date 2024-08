Alargar 20 años la vida con inyecciones de un anticuerpo… y menos burocracia

¿Os imagináis que la esperanza de vida en España, que ronda los 83 años, se disparara hasta los 104 y con buena salud? Pues esto ya es realidad en ratones. Según acaba de publicar la revista científica Nature, lo es gracias al tratamiento con un simple anticuerpo y una sola inyección al mes. El descubrimiento ha sido liderado por el bioquímico Jesús Gil, aragonés de nacimiento y logroñés “de crianza”. Un científico español. Emigrante, claro. Porque por más que pregonamos el valor de la investigación, seguimos sin invertir.

¿Os figuráis que las medallas olímpicas que ganaron Nadal, Arantxa, Bruguera, Arrese, Carreño, Conchita Martínez, Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal, Corretja y Costa, Vivi Ruano y Anabel Medina, Marc López y las que se esperan de Alcaraz las ganaran representando a otro Estado? Pues eso en ciencia nos da igual. La multinacional Altos Labs se hizo el año pasado, por un alto presupuesto, con el fichaje de la puntera bióloga valenciana Pura Muñoz, ex catedrática en la barcelonesa Pompeu Fabra, y ahora investiga para ellos nada menos que “revertir el envejecimiento, dar marcha atrás al tiempo”.

En España oír “Jesús Gil” evoca a alguien infinitamente menos meritorio que el director del Laboratorio de Ciencias Médicas de Londres cuyo hallazgo para prolongar la existencia me causó de primeras, lo confieso, menos alegría que vértigo. Pensé en esa vida de 104 años con casi 40 de vejez y, por experiencias con residencias de ancianos, temblé. Pero, de un lado, he pensado luego, si la especie humana puede ganarle a la vida un cuarto de tiempo extra, bien debería ser capaz de adecentar los cuidados a los longevos.

Y, sobre todo, ¿cuántas vidas de gente que hoy enferma joven podremos alargar esos 20 años más si los científicos logran extrapolar sus resultados, como esperan, de ratones a humanos?

El reto acuciante del cáncer

El cáncer es una realidad en la vida de casi todos. Muchas y muchos lo habréis padecido o estaréis padeciendo, otros tenemos a amadas amistades y familia anhelando curarse o vivir con él cronificado y haciendo cuanto pueden para ello, o perdimos a padres, cuñadas, referentes… El cáncer afecta ahora a una cantidad creciente de veinteañeros y treintañeros, lo que tiene desconcertados a los expertos. Lo viviremos en nuestras carnes 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres. Pues bien, es una de las enfermedades que previene el tratamiento del equipo de Gil a base del anticuerpo X203. Así como, por suerte, muchos otros novedosos avances.

Pero esta semana, coincidiendo con esta luz de esperanza, la presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, Marisol Soengas, ha lanzado -como bióloga y ahora diagnosticada de cáncer de mama- una señal de alarma: España es, por culpa de la burocracia, uno de los países UE en los que los tratamientos aprobados por la agencia europea del medicamento más tardan en llegar a los pacientes. “Para productos oncológicos, la media (aquí) es de 725 días, mientras que en Alemania son 93 días. Eso no es justo.”, ha declarado a El País.

Frente al cáncer, que sufriremos 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres, urge aplicar cuanto antes los tratamientos aprobados por Europa, adelantar 10 años las mamografías e incluir en la Seguridad Social medicinas ya financiadas en 16 países UE.

Añadiendo Soengas el dilema que supone entender, como científica, que un tratamiento caro que alargue la vida solo cinco meses, sea desestimado por el sistema público de salud y al tiempo, humanamente, no poder evitar rebelarse frente a planteamientos solo economicistas porque cinco meses son oro en una vida que se apaga “y te pueden permitir entrar en otro ensayo clínico”… que quizá te salve.

Medidas concretas que financiar

Este jueves la ministra de Sanidad, Mónica García, y el director general de Cartera y Farmacia, César Hernández, tuvieron una reunión online con afectadas por cáncer de mama metastásico que hace días entregaron al Ministerio 100.000 firmas de Change.org a favor de que la Seguridad Social financie los fármacos Enhertu y Trodelvy, que ya sufragan 16 países europeos y que pueden costar hasta 95.000 euros paciente/año. Una reunión tras la que el Ministerio no se ha pronunciado y que las pacientes han visto “decepcionante” porque entienden que el Gobierno “pasa la pelota a las comunidades autónomas”.

Otra demanda creciente es la de anticipar las mamografías para detección temprana de cáncer de pecho que el Sistema Nacional de Salud prescribe hoy a mujeres de 50 a 69 años. El parlamento canario acaba de solicitar que se adelanten a los 45 años (como ya hacen otras 5 autonomías más Ceuta y Melilla), en abril EEUU recomendó hacerlas desde los 40, y el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer insta a las autoridades nacionales a extenderlas entre los 45 y 74 años porque los tumores mamarios en menores de 50 años han crecido un 79% en 30 años. Y cogidos a tiempo la supervivencia es del 90-93%.

Todo esto implica, como casi todo lo importante… ¿dinero, decís? Por supuesto, recaudarlo vía impuestos. No nos hagamos trampas al solitario. Si quienes más tienen, individuos y empresas, tributen en la caja que sea, común o autonómica, intentan y logran escaquearse no hay con qué hacer frente a pagos ni inversiones. Pero junto al dinero hacen falta valores, prioridades, acordar como sociedad qué nos importa más. Y cuando a cada uno nos llega el momento clave no hay duda, ¿verdad? Pues actuemos en consecuencia.