La mañana empezó bien, en general, la participación anticipaba unos resultados inciertos pero,al menos, de un alto compromiso de la ciudadanía. Todo no era fiesta, las noticias desde Andalucía a las 14 horas eran decepcionantes. Afortunadamente, tenemos a Lourdes Lucio que salió al paso de la decepción que representaba que en Andalucía no se votara tanto como en el resto del Estado. En efecto, la participación no era alta pero no había que referirlas a las generales, que ya fueron altas, sino a las autonómicas de diciembre; por ahí íbamos bien. Una gran periodista como Lucio nos sacó del lado oscuro.

La derecha no ha ganado, los temores de vuelta a la España más gris se han conjurado. Habrá Gobierno progresista, pero hasta eso es lo de menos. Lo más importante es que la derecha extrema franquista no decidirá nuestro destino. El discurso de la crispación y del enfrentamiento no ha sido aceptado por la gente.

El PSOE, Pedro Sánchez, gobernará, seguramente sin cheques que pagar; sólo los razonables. Es previsible una coalición progresista y, además, sensata. Otra cosa no lo entendería el esfuerzo de la ciudadanía apostando por un futuro mejor.

El Senado acompañará, no será la caja de amplificación del filibusterismo de la derecha. Se darán mejores condiciones para resolver los conflictos territoriales. El mensaje de los catalanes ha sido claro: han señalado, sin dudas, quiénes son los que están llamados al diálogo y a proponer salidas del impasse catalán.

Pero algo más: los resultados de los partidos periféricos, en Catalunya, País Vasco, Valencia, Canarias, Navarra, Cantabria... ponen de manifiesto que la España recentralizada, integral, que propone la derecha extrema no tiene futuro. Una pena que en Andalucía no se haya dado a este reto unitarista un respuesta con un fuerza política propia.

Los resultados son contundentes, serán bien valorados por una Europa y un mundo preocupados por la regresión en España. Las consecuencias orgánicas serán, seguramente, inmediatas. Podemos tendrá que reflexionar pero el PP, o reacciona o desaparece. A estas horas, unos esperan a Feijóo, otros piden, urgentemente, una gestora.

Se pongan como se pongan, los resultados influirán en el devenir cotidiano y en la virtualidad del pacto de las derechas con la extrema derecha en Andalucía. Quizá sea la gran oportunidad para que gente sensata y moderada dé el relevo para, por fin, crear una derecha homologable en España. Tal vez esa sea la senda de un nuevo PP o de Ciudadanos, reconvertido, decidido a ocupar una posición que la derecha del PP, hoy por hoy, no tiene.

El PSOE verá qué hace en Andalucía, cómo interpreta los resultados, qué influencia pueden tener en la necesaria renovación del socialismo andaluz.

El pueblo ha hablado, ha derrotado a la extrema derecha, la crispación y la vuelta al pasado. Ahora toca no defraudar a los que, en momentos cumbre, están dispuestos a votar, a veces, hasta tapándose la nariz, por el bien de una sociedad que no quiere retroceder.