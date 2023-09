No tienes casa porque no eres turista

Uno sabe que su ciudad ha colapsado cuando dar un simple paseo por el centro histórico se convierte en una experiencia del todo desagradable. Es lo que me pasó a principios de verano, cuando regresé a Málaga para pasar un tiempo en casa después de varios meses en otra ciudad por razones familiares. Enseguida todos los amigos me corroboraron mis primeras impresiones: nunca antes habíamos visto en Málaga semejante cantidad de turistas. Las principales calles parecían una procesión de sonrosados penitentes, alcanzar la orilla en la playa exigía un esforzado eslalon entre toallas y los borrachos descamisados daban tumbos por las aceras, aunque el Gobierno municipal fingiera que no existían. A los pocos días, la prensa informaba de que, en efecto, estábamos en cifras de récord.

No hace falta enumerar los inconvenientes que esa masificación genera en la cotidianidad de los habitantes de cualquier municipio convertido en destino turístico de primer orden. A fin de cuentas, uno se acaba acostumbrando. El verdadero problema, sin embargo, es de carácter estructural. La burbuja del turismo, en Málaga y otras localidades, ya ha estallado: es la vivienda. En el conjunto del país, de hecho, las familias que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler de una vivienda duplica la media europea, lo que lleva a que la mitad de los inquilinos esté en riesgo de pobreza. Sí, en riesgo de pobreza, aun contando con un empleo.

Si esto es así para la media nacional, imaginemos en una provincia como Málaga: la población local ya no tiene dónde vivir, es expulsada al tiempo que el precio de la vivienda sigue subiendo y solo los extranjeros adinerados puede permitírsela. Son datos de este mismo agosto.

Este ha sido un verano sin descanso informativo: las elecciones generales, la posible conformación de gobierno, el escándalo de Rubiales, etc. Por alguna razón, que la gente no tenga dónde vivir no ha concitado el mismo interés. Quizás empiece ahora, en septiembre, el mes en el que más dolorosamente se evidencia esta cruel realidad. Ya no podemos mirar para otro lado cuando los jóvenes arrancan sus cursos universitarios en Madrid y se encuentran con 875 euros mensuales por alquilar una habitación o cuando en ciudades tradicionalmente más ajenas a este despojo ven cómo este verano su zona emblemática se ha convertido en “un barrio fantasma” a causa de los alquileres vacacionales.

El Gobierno actual apenas ha hecho nada al respecto, como no sea una nueva ley muy insuficiente (aunque excesiva para Moreno). De modo que cabe esperar poco si se reedita la coalición

Yo mismo lo he vivido en carnes propias cuando, en esos meses alejado de Málaga, tuve que buscar alquileres. Solo encontraba temporales porque, en efecto, en verano nos echaban para poner las viviendas a disposición de los turistas a precios exorbitantes. Sencillamente, la vivienda deja de ser un derecho constitucional durante los meses de julio y agosto.

El Gobierno actual apenas ha hecho nada al respecto, como no sea una nueva ley muy insuficiente (aunque excesiva para Juanma Moreno). De modo que cabe esperar poco si se reedita la coalición. Todo lo que no pase por tomar medidas drásticas sonará a excusas, porque drásticas no significa difíciles. Lo acabamos de ver en Nueva York, por ejemplo, donde a partir de este mes únicamente se permitirán estancias cortas en apartamentos alquilados a través de Airbnb siempre y cuando se compartan con el propietario y estén registradas. Así de sencillo. El objetivo es acabar con el problema de la vivienda y los alquileres ilegales, como los que abundan, sin ir más lejos, en Canarias, donde saben bien de qué va esto de no encontrar sitio en el que vivir.

Así que voy a ser claro: me da igual la investidura fake de Feijóo dentro de unas semanas, la reunión de este lunes entre Yolanda Díaz y Puigdemont o los requiebros dialécticos, tan divertidos, de Sánchez para justificar una amnistía que antes, contra la lógica, era anatema. Me da igual todo eso hasta que los aspirantes a otra coalición digan exactamente cómo y cuándo van a legislar para garantizar el acceso a la vivienda.

Al contrario que con la amnistía, no encontrarían ningún problema de encaje constitucional.