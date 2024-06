Cuando termine la legislatura

Cuándo terminará la legislará, se preguntan los observadores y analistas políticos. Desde luego no cuando lo pida la oposición, eso está claro. Los elementos perturbadores están claros sobre la mesa y no parece que procedan, siendo importantes, ni de la agitación judicial ni de la mediática. Ni siquiera de los stress test electorales a los que se ha visto sometido el partido mayoritario del Gobierno que ha superado mejor de lo vaticinado.

Según el consenso de los que más saben de esto, sin gobierno en Catalunya y sin presupuestos, el adelanto electoral sería inevitable. Y ahí está el meollo del asunto, es decir, en Catalunya. En Catalunya, el PSOE ha sido ampliamente respaldado en los últimos comicios europeos y autonómicos, pero no es tan fácil. El independentismo debilitado no se da por enterado y juega sus bazas, aunque da la impresión de estar más en una derrota suicida por los intereses personales y orgánicos, que por otra cosa. Todo se complica cuando las fuerzas independentistas catalanas, además, son necesarias para la continuidad del Gobierno de coalición en España.

El PSOE lo sabe y también que una repetición electoral es un riesgo sistémico considerable y que aunque volviera a ganar, ello no garantiza un escenario mejor, sin contar con el hartazgo de los catalanes. Por ello, Pedro Sánchez se va a emplear a fondo, muy a fondo, incluso a costa de un nuevo deterioro de su militancia y dirigencia más integrista: los duros, la financiación será la clave.

Pedro Sánchez recordará que en el inicio del choque con Catalunya estuvo el portazo a Artur Más y las propuestas de una nueva manera de financiar Catalunya. Ahora volvemos a lo mismo pero el nuevo paradigma de entendimiento lleva como apellido 'singular'. Esa singularidad para Catalunya es la única baza posible para ERC, y la única cesión asumible por el Gobierno; también la grasa para el patio político, empresarial y financiero catalán. Una cuerda a la que amarrarse para ERC que no sería mal vista por los catalanes del PSOE y que sería incómodo de atacar por Junts, que los suyos también están en la pistas del dinero.

Si no hay acuerdo, el escenario será electoral y ahí cabe otra pregunta: ¿elecciones anticipadas para seguir o para un cambio de ciclo turnista? Si el PSOE convoca para continuar, tiene ante sí retos que ya son propios, que no dependen de los otros.

Si algo demuestra el mapa cromático de las últimas elecciones europeas es que el PSOE tiene debilidades territoriales severas. Sobre todo en Andalucía y Madrid. Ya no puede pensar más Pedro Sánchez que eso no importa, es galopante, y no, los europeos no votan en España aunque algo ayudarían los amigos, en particular, si el panorama francés sigue empeorando.

Las intervenciones orgánicas, singularmente, en ambos territorios citados, son perentorias, a pesar de las solidaridades y apoyos públicos en vez de autocrítica. La política, sin embargo, es cruel y, a veces, los apoyos inquebrantables, como con los entrenadores de fútbol, no son sino el preludio de soluciones drásticas.

Por otra parte, salvo que se esté pensando en el final de un ciclo, la estabilidad orgánica del partido que gobierna depende también de la coexistencia con sectores desleales y dirigentes que han demostrado no sólo su escasa empatía con la dirigencia legítima sino que han puesto de manifiesto diferencias ideológicas no subsanables que no permiten más pasividad, más cuando se han erigido en aliados de la oposición.

De lo que pasa y puede aún pasar a la izquierda del PSOE, de cara a pensar en la continuidad del ciclo, es para reflexionar y escarmentar, quizá aquí a Pedro Sánchez le vendría bien algo de autocrítica siquiera a cencerro tapado.