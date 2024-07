Ursula se fue a la guerra

Hay que reconocer el tino, la puntería de esta gente. Ursula von der Leyen se ha presentado a la reelección como presidenta de la Comisión Europea con un discurso programa centrado de manera relevante en la defensa europea y en la ciberseguridad y, mira por dónde, un expresidente del PP, Pablo Casado, apareció hace unos meses como inversor en un fondo de capital riesgo cuyo negocio está en la defensa de doble uso y en la seguridad cibernética. Ha dado en la clave del futuro, hay negocio.

No es que Von der Leyen se haya inventado la política común de seguridad y defensa, ya está en el Tratado de la Unión Europea, pero su programa está cargado de los aires guerreros de los nuevos tiempos y una narrativa bélica considerable. La líder alemana creará una nueva comisaría de Defensa, un mercado único de defensa, es decir, armamentístico, un sistema integral de defensa aérea, un escudo aéreo europeo, una Unión Europea de la Defensa, eso sí, respetando la doble alma europea, la que tiene en la mente y en sus oraciones a la OTAN, como pilar colectivo de defensa. Desde luego que Viktor Orbán, uno de los líderes europeos de la extrema derecha, sin mencionarlo, se ha llevado lo suyo por verse con Vladimir Putin, en su calidad de presidente de turno del Consejo Europeo, al que ha calificado casi de pacifista. Aquellos Estados miembros de la UE que no pertenecen a la OTAN, no les constan a la fogosa dirigente europea.

Comenzó su intervención por lo mollar: la Unión Europea puede invertir en seguridad y defensa. De eso debe tratarse, tras insistir en el ambiente de guerra en el que nos desenvolvemos en Europa y la creciente preocupación de los jóvenes y menos jóvenes, después de que nos machaquen cada día en los informativos y en los ambientes, digamos, de la cultura de defensa. La idea de una eventual guerra no se quedó sin sitio en su intervención, con promesas de apoyo guerrero a Ucrania, aunque solo político, sin embargo y con la boca chica, a Palestina a pesar de las evidencias y la justicia internacional. Ursula definió la guerra de Ucrania como de desgaste.

Y claro, si hay desgaste hay que compensar con más gasto. A ello se refirió la mandataria europea, la Unión Europea tiene un gasto bajo e ineficiente, dijo. En toda su intervención apenas habló de paz pero mucho de inversión militar, invertir más, invertir juntos.

Ursula von der Leyen es la vicepresidenta del CDU, el partido alemán más conservador hoy, sin contar la extrema derecha, dentro de la familia del Partido Popular Europeo. Lleva tiempo en esta narrativa, de hecho su partido ha propuesto que Alemania se arme más y volver al servicio militar obligatorio, eliminado desde 2011. Da la impresión de que Alemania no aprende.

Además, Von der Leyen fue ministra federal de Defensa con la canciller Angela Merkel. Algo tendrá el santo cuando lo bendicen, Julián García Vargas, que fue ministro de Defensa con Felipe González, es hoy uno de los líderes del cabildo armamentístico español, y Pedro Morenés pasó del negocio de las armas a ministro de Defensa con Mariano Rajoy. Son solo dos ejemplos. No sé si esto son puertas giratorias o puertas explosivas pero apenas sabemos mucho más, el velo de la ley franquista de secretos oficiales protege todo el negocio de las armas, sin que, de momento, la reforma de la dicha ley merezca atención en la tarea regeneradora de la democracia que se ha propuesto Pedro Sánchez.

Pero vuelvo al tino y al olfato inversor en los negocios que de verdad importan. En las inversiones riesgo de Pablo Casado están de por medio un ex primer ministro de Dinamarca y ex secretario general de la OTAN, ex embajadoras y miembros de la administración de los Estados Unidos, una ex ministra de Defensa francesa y muchos más expertos de reconocido prestigio en cosas de la guerra. Puntería tienen sin lugar a dudas.