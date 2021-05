Empresarios de ocio nocturno en Andalucía hacen balance "agridulce" del primer fin de semana de apertura y reiteran que son solución

El presidente de la federación Andalucía de Noche, que aglutina las salas de fiesta y discotecas, Juan Rambla, ha hecho un balance "agridulce" del primer fin de semana de apertura de locales en la región, tras el fin del estado de alarma, ya que, ha asegurado, "estamos contentos de ser parte de la solución", pero también "fastidiados" por tener que cerrar a las 02.00 horas.

"Es una torpeza pensar que la gente se va a ir a dormir cuando cerremos a las dos de la mañana", ha asegurado Rambla en declaraciones a Europa Press, explicando que en las zonas de España donde no ha existido ocio nocturno "se han dado aglomeraciones" y en las que ha habido "al cierre, la gente ha seguido en la calle", incidiendo en que "la decisión de abrir no es mala".

"El que desaparezca el ocio nocturno hace que desaparezca la opción de que la gente esté en nuestros establecimientos y que se vaya a sitios donde no hay control, como pueden ser botellones en las plazas o en los pisos, fiestas en villas, donde actualmente, además, no hay límite de asistentes ni de horarios", ha manifestado, señalando que se debería ampliar el horario del ocio nocturno.

Así, ha considerado "mucho más inteligente retrasar el cierre de los establecimientos a las siete de la mañana y que la gente se vaya yendo escalonadamente cada uno en su horario, que echar a la calle a todo el mundo a la vez en un momento en el que no se van a ir a dormir".

Ha apuntado que en Málaga capital, que han abierto "prácticamente todos" los locales de ocio nocturno, "no ha habido tantos problemas de aglomeraciones como se han visto en otras capitales españolas" y ha indicado que en Sevilla se ha dado alguna incidencia en Paseo Colón, pero "tras el cierre"; por lo que ha dicho que "si tuviéramos nuestro horario normal se reducirían aún más" las incidencias.

"Somos más una ayuda que un problema", ha reiterado el responsable de Andalucía de noche, quien ha considerado que "no tiene lógica que la gente pueda estar en la calle o en una fiesta privada pero no dentro de nuestros establecimientos, y que puedan estar cuatro personas sentadas alrededor de una mesa pero no de pie o moviendo el cuerpo".

Ha apostado por "ir retomando la normalidad, ya no nosotros como empresas, sino las personas", apuntando que han estado trabajando con la Junta de Andalucía en la línea de que si no aumentan las tasas de hospitalización o UCI "las medidas se irán relajando conforme crezca el porcentaje de vacunación", por lo que esperan que "en un plazo relativamente corto podamos volver a esa normalidad".