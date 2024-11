Un 16N, fuera de “compás”

Llega un nuevo 16 de noviembre, día internacional del flamenco. Día del Flamenco en Andalucía desde 2011. Debería haber sido escenario simbólico para presentar el Plan Estratégico del Flamenco.

Se cumplen 18 meses de la aprobación de la Ley del Flamenco de Andalucía, en la primavera 2023. La ley generó muchas dudas. Una ley sencilla, de pocos artículos, que aglutinaba décadas de trabajo en favor del flamenco. Trabajo para resemantizar un sello identitario andaluz que requería del acompañamiento administrativo e institucional. Una ley sin memoria económica, sin dotación. Todo lo emplazaba a una disposición adicional segunda que literalmente recogía el siguiente propósito: “El Plan General Estratégico del Flamenco deberá estar aprobado en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley”.

Un 16 de noviembre donde la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, no puede esconder el incumplimiento tácito de lo que dice la ley, ni podrá esconder durante mucho tiempo la reducción de cuantías que el presupuesto 2025 recoge para las artes escénicas incluido el Flamenco.

La misma consejera que lo primero que encontró en su mesa en 2019 fue un borrador de Plan Estratégico del Flamenco y que decidió hacer una ley para posponer el pragmatismo que necesitaba el sector. La misma que cuando se le ha pedido explicaciones en el parlamento no ha dudado en decir de manera rimbombante que no es menester preocuparse porque tendremos un “plan maravilloso”.

Evidentemente nos preocupamos. En primer lugar, por incumplir con lo estipulado en la Ley, y que sea reciente el encargo de dicho plan a una consultora no especializada. Nos preocupamos de que presuma de un Registro del Flamenco que ya debería estar funcionando conforme a la Ley y no sabemos nada, salvo que el existente no lo actualizan. Nos preocupamos porque se habla de Flamenco en el Aula, pero a día de hoy solo existe la orden de mayo de 2014 que el Gobierno socialista aprobó y que permitirá que la Consejera acuda próximamente a la Décima Edición de los Premios Flamencos en el Aula.

Nos preocupamos cuando los festivales siguen sometidos a una falta de actualización de la normativa, y cada día más sujeto a los caprichosos sesgos del actual director del Instituto Andaluz del Flamenco. Nos preocupa como ha decaído la estrategia de internalización del flamenco, las ayudas al sector y la iniciativa propia. Hoy presumen de más de 100 actividades en torno al Flamenco. Sepan que es un compendio de actividades donde falta la iniciativa propia de la Junta de Andalucía.

Claro que nos preocupa y nos ocupa. Es al Gobierno de Juanma Moreno al que no le ocupa como debiera, cumplir con lo que dice y utilizar términos de un marketing muy primario:“maravilloso Plan”.

Lo prometió el pasado jueves en sede Parlamentaria, al mismo tiempo que estaba incumpliendo con la Ley. Por todo ello, Patricia del Pozo está “fuera de compás”.