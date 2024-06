¿Paisaje del Olivar Andaluz patrimonio mundial? No podemos perder esta importante oportunidad

Estimado presidente,

El pasado 30 de abril, tras conocer que la candidatura del Paisaje del Olivar Andaluz, estando muy cerca de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, le dirigimos una carta, que adjuntamos, en la que le instábamos a poner en marcha todas las acciones necesarias para que esta iniciativa, novedosa, vanguardista, positiva para Andalucía en todos los sentidos, pudiera seguir adelante.

Porque este proyecto, sin duda, altamente beneficioso para Andalucía, ha venido siendo impulsado por diversas organizaciones e instituciones, contando con un importante peso de la sociedad civil como son la Fundación Juan Ramón Guillén, presidida por Juan Ramón Guillén, y la Fundación Savia, que me honro en presidir. Además de universidades, asociaciones, científicos, ayuntamientos, diputaciones,…, Un proceso participativo en el que siempre se ha cerrado filas por conseguir algo ilusionante.

No podemos perder esta importante oportunidad para Andalucía. Muchos han sido los esfuerzos, muchas las personas e instituciones implicadas, como bien sabe en sus más de cinco años de gobierno, muchos representantes de la Junta de Andalucía han participado del proceso. Con esta propuesta, Andalucía, y Jaén a la cabeza, nos anticipamos a posibles ideas similares que pueden surgir en Italia, Grecia o Norte de África. Tenemos así la oportunidad de que sea el primer lugar en el que esta idea se haga realidad.

No podemos permitir que el populismo tire por tierra un proyecto que es beneficioso para el turismo, el prestigio, la economía, la sociedad y, sobre todo, para el campo andaluz

No podemos consentir que una propuesta tan relevante, de tanto peso, tan bien trabajada, en la que tanta gente ha puesto mucho esfuerzo e ilusión pueda caer por argumentos falaces basados en bulos. En diversos documentos tanto del Ministerio, como de la Junta de Andalucía ha quedado expresado de forma clara que esta declaración no supone limitaciones para el territorio afectado. No podemos permitir que el populismo tire por tierra un proyecto que es beneficioso para el turismo, el prestigio, la economía, la sociedad y, sobre todo, para el campo andaluz.

En las últimas semanas desde la sociedad civil, ha nacido la plataforma ciudadana “Salvemos los Paisajes del Olivar Andaluz a Patrimonio de la Humanidad” a la que se están sumando decenas de personas y entidades, le adjuntamos su manifiesto. Es una prueba contundente de que las andaluzas y andaluces están sabiendo entender que esta propuesta, después de haber trabajado durante años, después de haber conseguido lo más difícil, tiene que seguir adelante.

Como proyecto andaluz que es, le pedimos, le rogamos que lo encabece, que ponga su gobierno a trabajar conjuntamente con los demás componentes de la Comisión Institucional para dar ejemplo que el diálogo y el trabajo por Andalucía debe de estar por encima de la confrontación partidista, que si hay problemas, los tenemos que resolver con las respuestas que sean necesarias, diálogo, información,…,

Le solicitamos que, como presidente andaluz, junto a la Diputación de Jaén que, con su presidente al frente, ha encabezado la coordinación de estos trabajos, convoque la Comisión Institucional para que se retome el debate, se reconduzca y culminemos un trabajo que está llamado a reforzar el patrimonio que dejemos a nuestros hijos y nietos

Ahora es clave la gobernanza con la sociedad civil en defensa de un proyecto que tenga consecuencias muy positivas, lo mismo que han sido otros reconocimientos que ya tenemos por la UNESCO. Sin duda este más, pues representa y reconoce algo tan esencial en nuestras vidas como son nuestros olivares, sus gentes.

Ahora es el momento de dar lo mejor de nuestras instituciones, de cada uno de nosotros y nosotras, de nuestra generosidad y responsabilidad de tener siempre presentes las generaciones presentes y futuras. Este tren no va a volver a pasar. Es ahora cuando tenemos que hacerlo.

Ahora es fundamental la lealtad institucional y el respeto a las entidades miembros de la sociedad civil que con tanta ilusión han trabajado.

Estamos a tiempo de reconducirlo Sr. Presidente. Se requiere actuar con diligencia y de forma decidida. Por ello, le solicitamos que, como presidente andaluz, junto a la Diputación de Jaén que, con su presidente al frente, ha encabezado la coordinación de estos trabajos, convoque la Comisión Institucional para que se retome el debate, se reconduzca y culminemos un trabajo que está llamado a reforzar el patrimonio que dejemos a nuestros hijos y nietos.

Desde la Plataforma Ciudadana, nos ponemos a su disposición Sr. Presidente para que la candidatura sea validada el próximo año en la Asamblea General de la UNESCO. Quedamos a la espera de sus noticias, un cordial saludo,