La mujer silenciada levanta el telón de Cartuja Center, el mayor espacio escénico del país

"De la tierra, señor, que florezca la rosa. No me la dejéis en sombra". Resuenan, como una bella metáfora de la lucha por la visibilidad de la mujer, los versos de Paca Aguirre en la flamante caja negra levantada en la isla de la Cartuja de Sevilla, todopoderosa mole escénica que abre este viernes sus puertas al otro lado de la orilla del Guadalquivir, en los márgenes de los circuitos teatrales que tradicionalmente se transitan en la ciudad. Como un desafío.

También en los márgenes -de la literatura, de la historia oficial, de los libros de texto- germina el espíritu del primer espectáculo que servirá para levantar el telón del Teatro Cartuja Center CITE este viernes 9 de marzo a las 20.30 horas: 'Mujer por mujer', dirigido por la solvente Pepa Gamboa, que ha querido acordarse de "todas las mujeres brillantes que han sido silenciadas a lo largo de la historia". Y, en un parón del ensayo a poco menos de 48 horas del estreno, recuerda a su abuela y suspira: "Fue la mujer más lista que nunca he conocido.... Me hubiera gustado traer a una ama de casa y subirla al escenario, me interesan las mujeres anónimas que también han hecho cosas grandes".

No anónimas, pero sí silenciadas, son las mujeres que finalmente han inspirado la nueva creación de Pepa Gamboa: las mujeres artistas de la Generación del 27, agrupadas hace apenas unos años bajo el sobrenombre colectivo de las 'Sinsombrero'. "Feministas la mayoría de ellas en silencio", recuerda Gamboa tras citar nombres fundamentales para la historia reciente de nuestro pensamiento como María Zambrano, Rosa Chacel, María Teresa León, Josefina de la Torre, Rosario de Velasco....

"Ni reivindicativo ni panfletario"

No obstante, puntualiza la directora teatral: "Este espectáculo no es una cosa reivindicativa ni panfletaria, ya sabemos todas lo puteadísimas que estamos. Es una fiesta de la mujer, para disfrutar nosotras, que ya nos toca de vez en cuando". Y en esta celebración van a participar nombres de mujer fundamentales en la escena flamenca y musical actual: Martirio, Esperanza Fernández, La Tremendita, María Toledo y la soprano Beatriz Lanza en las voces; las guitarras de la renombrada María Esther Guzmán y la tocaora flamenca Davinia Ballesteros; la percusión de Elsa Fernández y el piano de Lourdes Ponce; así como la participación de las Corraleras de Lebrija y el Ballet Flamenco de Andalucía, que ha cedido una pieza para el espectáculo. Al baile, la fuerza incombustible de Pastora Galván que, durante los ensayos, se contonea al ritmo de los compases de la 'Carmen' de Bizet interpretados por la guitarra de María Esther Guzmán.

Será un espectáculo sin hilván narrativo, dirigido musicalmente por el Juan Carlos Romero: "Es un espectáculo de situaciones que trascienden el tiempo y el espacio, en algunas nos podemos trasladar a los años 20 y en otros a la actualidad, sin prejuicios de ningún tipo, somos seres libres y así lo vamos a demostrar en el escenario, evidentemente con el rigor de lo escénico y el rigor de artistas de tanta altura. Pero aquí no vamos a contar ninguna historia. Hay un infinito no numerable de mujeres que han hecho cosas maravillosas a lo lrgo de la historia", matiza Pepa Gamboa en un receso de los ensayos.

De Albéniz a Bizet, pasando por la cantiñas que interpretará Esperanza Fernández, el espectáculo Mujer por mujer repetirá la noche del sábado 10 de marzo para iniciar la programación del Teatro Cartuja Center CITE, un espacio "maravilloso, donde podremos hacer cualquier cosa que nuestra fantasía nos indique", asegura Pepa Gamboa.

35.000 metros cuadrados de teatro

En concreto, el Teatro Cartuja Center cuenta con 35.000 metros cuadrados divididos en cuatro edificios: el principal dedicado al auditorio, con una altura de diez plantas, y una capacidad para más de 4.000 personas de pie (permitido gracias a un sistema que 'esconde' las sillas del patio de butacas) y más de 2.000 con los asientos desplegados; salas de ensayo, oficinas, Sala Cubo, salas multiusos, cafetería y ambigú en el resto de edificaciones contiguas.

Asimismo, según explican los promotores, dispone del sistema de acústica virtual ‘Constellation’ de Meyersoundlogrando que los parámetros acústicos del espacio puedan acomodarse a necesidades tan diferentes como las de un concierto de música clásica, una representación teatral o una ópera.

El Teatro Cartuja Center CITE fue una iniciativa de la Fundación SGAE que ha podido ver la luz después de que lo adquiriera el grupo Eulen y, para su explotación, haya formado una UTE con SMedia, una de las empresas promotoras de teatros más importantes de España, con algunos de los espacios escénicos más importantes de la Gran Vía de Madrid.