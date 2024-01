Doce títulos (y algunos más) para un 2024 de lecturas andaluzas

En los últimos años, la literatura andaluza ha logrado hacerse un hueco en el mercado a la altura de su deslumbrante tradición. Nombres como Sara Mesa, Lara Moreno, Isaac Rosa, Ioana Gruia o Aurora Luque han logrado llamar la atención sobre una tierra que sigue siendo fuente inagotable de grandes libros. Este año, a los nombres consagrados se suman algunos debutantes, así como otros que llevan tiempo caminando con paso firme hacia el reconocimiento unánime. Estos son algunos de los mejores títulos sureños que nos deparará 2024:

1. Miguel Ángel Oeste, ‘Perro negro’ (Tusquets)

El más adelantado este año es el autor malagueño (1973) que deslumbró con Vengo de este miedo, y regresa el 17 de enero con Perro negro, del que adelanta lo siguiente: “Creo que Nick Drake y su vida son una excusa para hablar de un montón de cosas más. Esta es una novela sobre los vínculos, sobre los diferentes tipos de relaciones que establecemos con los otros, sobre la imposibilidad de conocer al otro. Pero creo que también va de los compromisos, de los sueños y de las frustraciones con las que cargamos a lo largo de la vida... Lo de los vínculos me interesa mucho. No se trata solo de relaciones amorosas o filiales, sino de diferentes tipos de relaciones. De, por ejemplo, cómo utilizamos o nos servimos de los demás y de hasta dónde se puede tensar esa cuerda”.

2. Andrés Neuman, ‘Pequeño hablante’ (Alfaguara)

Después de Umbilical, donde el escritor argentino-granadino se convertía en testigo asombrado y notario de la gestación, nacimiento y primeros días de la vida de su hijo, ahora profundiza ante la iniciación verbal de su hijo. Sus páginas exploran el enigma de los aprendizajes esenciales que jamás recordaremos: empezar a caminar, hablar, formar la identidad y organizar nuestra memoria. Construyendo un luminoso relato lírico, su voz rinde tributo a la primera infancia y a la lengua misma, fruto de un raro equilibrio entre enamoramiento y reflexión. En febrero en librerías.

3. Montero Glez, ‘La vida secreta de Roberto Bolaño’ (Navona)

También en febrero llegará lo nuevo del narrador madrileño-gaditano (1965), colaborador habitual de elDiario.es. Una colección lúdica y festiva de los enredos de Montero Glez con el mundo de los escritores y sus historias, “o bien con las historias del mundo y sus autores, de la mano en un vals con la ficción”, reza la nota promocional. A medio camino entre la crónica, la sátira, el ensayo y la ensoñación, esta obra es “un paso al frente en los terrenos de la ironía y el goce en la escritura”.

4. Carlos Arenas. ‘En los orígenes del conflicto andaluz. Biografía de José Paul y Angulo’. (El Paseo)

Febrero traerá asimismo el nuevo ensayo de Carlos Arenas (Sevilla, 1949) tras el revelador Lo andaluz: historia de un hecho diferencial. Se trata, en sus palabras, de “la biografía de un señorito jerezano de familia aristocrática, un terrateniente vinatero y bodeguero que, por las vicisitudes de la Andalucía de la costa, se convierte en un rebelde con causa”. Un viaje a los orígenes del andalucismo.

5. Benito Olmo, ‘Tinta y fuego’ (NdeNovela/Planeta)

“Vuelvo a las calles de Cádiz, que ya tenía ganas”, proclama el gaditano Benito Olmo (1980) ante el lanzamiento previsto para marzo de su nueva novela, donde se mezclan una primera edición de Borges, una biblioteca perdida durante la Segunda Guerra Mundial, un asesino de bibliófilos… y mucho más. “Esta aventura rinde homenaje a Juan Manuel Fernández, de la libreria Manuel de Falla, que se jubila este año. Tanto él como la librería aparecen en la novela”.

6. Rosario Izquierdo, ‘Pasión Nails’ (Alianza)

Marzo de nuevo: tras el éxito de la adaptación de su novela El hijo zurdo, la escritora onubense (1964) regresa con la historia de Pepa, una socióloga en paro, atravesada por una menopausia temprana, que entra en un salón de manicura de un barrio “al que no va nadie”. Allí conocerá un nuevo mundo que ampliará sus horizontes y forjara unos vínculos sinceros con mujeres muy distintas a ella.

7. Vicente Luis Mora, ‘Cúbit’ (Galaxia Gutenberg)

“Pues sí, en marzo habrá novela nueva, una historia breve que sorprenderá incluso a quienes suelen leerme”, anunciaba estos días en sus redes sociales el escritor cordobés (1970) afincado en Málaga. “No puedo contar nada -no es pose: ¡es que aún no sé cómo explicarla!-. Lo que sí puedo explicar es el orgullo de salir en una editorial que está recuperando la obra de Luis Martín-Santos, con quien tanto quería y con quien ahora comparto mes de lanzamiento”.

8. Carolina León, ‘Historia general del desayuno’ (Pepitas de calabaza)

Más para marzo: el esperado debut como narradora de la sevillana Carolina León (1974), tras su ensayo Trincheras permanentes. En sus palabras, Historia general del desayuno está compuesto por “relatos que nacen del deseo de querer escribir ficción. Siempre he trabajado con la ficción desde pequeñita, pero estos son de los cuatro últimos años. No hay una temática unitaria, solo elementos comunes, como personajes machacados y resistentes, y un poco de ficción anticipativa a un futuro muy cercano”, comenta. “Una especie de paseo entre los finales del siglo XX y las décadas que llevamos del XXI. Es difícil imaginar utopías y distopías que no se estén dando ya en el presente”.

9. Daniel Ruiz García. Mosturito (Tusquets)

“Mosturito es la historia de un niño feo, que intenta salir adelante entre abandonos, peleas, castigos y la amenaza constante de maltratadores, matones y abusadores, con el único asidero en la vida de su tía. Es mi novela más radical, tanto en fondo como en forma”, dice el sevillano Daniel Ruiz García (1976) de su nueva obra, que llegará en junio a las librerías. “En fondo, porque es una historia de perdedores, de gente al margen del sistema. En forma, porque premeditadamente recurro a la expresividad como código exclusivo, huyendo de cualquier corrección en la escritura. Eso da como resultado una novela muy punk. Y también, estilísticamente, muy andaluza”.

10. Marina Perezagua. ‘La playa’ (Pre-Textos)

La sevillana afincada en Nueva York (1978) ganó el premio Ciudad de Estepona en su última edición con esta novela en torno a “un nacimiento prematuro, provocado por la abuela de la criatura, que tiene una cierta justificación en un secreto familiar”, adelanta la autora.

11. Fran G. Matute, ‘Quico Rivas. Por una revolución de la vida cotidiana’ (Athenaica)

Tras su celebrado ensayo sobre la contracultura andaluza ‘Esta vez venimos a golpear’, el investigador sevillano (1977) acomete “una singular ‘biografía de bolsillo’ en forma de carta admirativa que un servidor le ha escrito al célebre crítico de arte y agitador cultural, también pintor y poeta, muñidor de mil historias y encuentros, especialmente durante la llamada Movida madrileña”.

12. Esther García Llovet, ‘Los guapos’ (Anagrama)

La escritora malagueña (1963) cierra esta selección con Los guapos, “una novela sobre la necesidad de creer, sobre qué hacemos con lo sobrenatural, sobre lo práctico contra lo romántico, una historia que enfrenta a dos personajes, un cara dura y un melancólico, en un camping de El Saler donde aparecen unos Crop Circles que nadie sabe qué pintan ahí. Como en todas mis novelas, siempre hay algo que roza lo mágico o lo extraño, y esta a vez, además saco ¡un fantasma!”

Las buenas noticias de la literatura andaluza no acaban, sin embargo, ahí. Este año será también el de reediciones tan interesantes como el Libro de mal amor de Fernando Iwasaki (El Paseo), o recopilaciones de artículos como Simios apóstoles de Juan Bonilla (Athenaica), o Biblioteca inverosímil de Nerea Riesco (Algaida).

En poesía, el jerezano Francisco Bejarano regresará con Contra el júbilo, mientras que Miguel Ángel Cuevas, profesor de la Universidad de Sevilla, publicará nada menos que tres libros: una edición trilingüe (español-italiano-francés) de sus tres últimos poemarios, titulada Triptyque; una antología de toda su obra que verá la luz en Roma, titulada Traza / Traccia, y una rescritura de su segundo libro, Seconda forma di Manto, en Catania.

Tampoco pasará desapercibido En mi cuerpo mando yo, nuevo ensayo de José Luis Ortiz Nuevo; el rescate de Guerra en España, de Juan Ramón Jiménez, España vista por los viajeros extranjeros (1670-1970), de Ignacio Romero de Solís, Junto al pueblo en armas. Los editoriales del diario Ahora bajo la dirección de Manuel Chaves Nogales, con edición y estudio de Juan Carlos Mateos Fernández, o Vicente Núñez y la amistad, de José Aparicio. Y esto solo en los primeros meses de 2024…