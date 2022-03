'Inquire Proyect': las mujeres reales no tienen retoques

'Inquire Project, mujeres que dan la cara' o cómo cuestionar y oponerse al canon de belleza de las mujeres establecido por la sociedad actual. Un proyecto puesto en marcha con el objetivo de resaltar cada arruga, peca, cicatriz, vello o asimetría de cada mujer para mostrar la belleza natural y luchar contra los retoques fotográficos que ocultan los rasgos. Hasta el momento, son mil las voluntarias de toda España que se han sentado frente a una cámara para concienciar y reivindicar las particulares faciales de cada mujer.

En 2014 nace esta iniciativa para oponerse al retoque fotográfico que se le hace por regla general a las mujeres: "Decidí usar la fotografía como herramienta para aportar algo diferente sobre cómo somos representadas en los medios de comunicación audiovisuales, empresas o en Internet", explica la impulsora del proyecto, Eva Viera. Tras observar la línea editorial de una revista dirigida a público masculino con portadas de hombres famosos en primer plano en las que acentuaban los rasgos, se percató de que las mujeres que ocupaban portadas siempre llevaban algún tipo de retoque fotográfico para ocultar diferentes aspectos de su cara.

De esta manera, la artista creó 'Inquire Proyect', una idea que sigue en crecimiento y que pretende seguir recogiendo los rostros de todas las mujeres que quieran ser fotografiadas y ofrecer una alternativa al canon de belleza. "Normalmente vemos imágenes en las que suavizan las pieles; aquí hacemos lo opuesto: acentuar quién eres para vernos tal y como somos y no tras una máscara", destaca la artista Marián León. Tanto ella como su compañera Viera admiten que la gran mayoría de participantes se sorprenden al ver el resultado de su propia imagen: "Es interesante que de repente un autorretrato no sea complaciente, que no sea solo para decir qué estupenda estoy, sino que también te confronte", aclaran.

Cuestionarse la belleza

Con la aparición de las redes sociales se han comenzado a visibilizar otras formas de entender la belleza y el físico que antes no tenían protagonismo: "Las redes han abierto el abanico de la autorrepresentación. A día de hoy hay personas que están ofreciendo otros discursos y lo interesante de esto es que sirve para que se traslade a otro tipo de canales como los contenidos audiovisuales de pago que en los últimos años han tenido un crecimiento muy importante y que también se han dado cuenta de que tienen que desarrollar contenido diverso. Ahora ya no se trata de ofrecer un solo discurso sino de cubrir todos los gusto de todas las personas", explica Viera.

Sin embargo, el uso del término belleza ya genera cierta controversia. "Yo personalmente tengo cierto conflicto con el uso de la palabra belleza. La utilizo porque es muy reconocible y todas entendemos qué queremos decir cuando estamos hablando de ella, tanto en el sentido positivo como negativo", razona la fotógrafa, pero admite que se podrían utilizar otros términos como imagen corporal o físico. "Al final parece que no podemos desvincularnos de esta palabra siendo mujeres. El primer rasgo por el que se nos juzga es la belleza, es muy difícil desprenderse de esa etiqueta y que podamos ser vistas desde otras perspectivas que no sean solamente esa o, por lo menos, como principal", sentencia.

Retratos a la calle

El proyecto se inaugurará este 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres, y se podrá visitar hasta el 31 del mismo mes de forma gratuita en la Escuela de Artes Carlos Pérez de Almería concertando una cita previamente. "Invitamos a todas las personas a que se cuestionen viendo los retratos", recomienda León, a lo que su compañera Eva agrega que "reconocerse en las mujeres fotografiadas que muestran sus arrugas y su vello en la cara son cosas que sientan bien".

Aparte de la exposición, el día de la inauguración se celebrará una manifestación performativa para que el objetivo de la iniciativa no se quede entre las puertas de la exposición: "La idea es ir con los retratos a la calle e ir viendo las reacciones que pueden causar encontrarse este tipo de representación con estas mujeres de diferentes edades, con sus rostros bien plantados y con todos sus detalles. De esta forma, las fotografías podrán llegar a gente que esté en el espacio público porque ahí es donde tiene mucho más sentido el mensaje del proyecto", plantea Viera.

Además, los días 11 y 12 de marzo se impartirá un taller para reconectar con la imagen más auténtica y soltar los condicionamientos sociales sobre el físico. Mediante la autobiografía y las propias experiencias de cada participante, se trabajará sobre los condicionamientos de los cánones de belleza y se dialogará acerca de la libertad de cómo y de qué manera ser representadas. Asimismo, la exposición incluye testimonios de mujeres fotografiadas que han querido contar sus experiencias con los cánones de belleza establecidos. Las artistas ofrecen la posibilidad de enviar las reacciones, sentimientos y vivencias de las personas que visiten la exposición.