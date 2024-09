Uberto Stabile, nuevo director de la Fundación Alberti: “Los últimos años no han sido tiempo perdido, la obra del poeta no caduca”

Poeta, editor, agitador cultural, Uberto Stabile (Valencia, 1959) es bien conocido en el mundo de las letras por su labor como técnico de Cultura del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), así como por su condición de los veteranos Encuentros Internacionales de Editores Independientes, Edita. Desde la semana pasada, asume la dirección de la Fundación Rafael Alberti en El Puerto de Santa María (Cádiz), una institución que en los últimos años ha estado en el ojo de la polémica, con problemas económicos y disputas en torno a la vida y obra del poeta. Stabile aterriza en la localidad gaditana con una clara voluntad de pasar página y abrir una nueva etapa, y con la mirada puesta en el centenario de la Generación del 27, que se celebrará en poco más de dos años.

Las últimas noticias sobre la Fundación Alberti hablaban de una situación económica algo caótica, empleados sin cobrar desde hacía años… ¿Ha encontrado la situación más saneada?

A día de hoy la Fundación, me consta, ha saldado los atrasos con el secretario de la misma, el único empleado con el que mantenía alguna deuda.

El anterior secretario describió el edificio sede de la Fundación “como si un meteorito hubiera caído en la calle Santo Domingo”. ¿Ha ido mejorando esa situación?

Existen problemas derivados de la humedad, como en tantos otros edificios del casco histórico, pero ya se ha iniciado el estudio previo para el futuro proyecto de rehabilitación y adecuación del edificio.

También se produjo una fuga de instituciones colaboradoras. ¿Es uno de sus objetivos traerlas de vuelta? ¿Cómo pretende plantearlo?

Ya se han dado pasos en el restablecimiento de relaciones institucionales, prueba de ello son las importantes ayudas que la Fundación recibe por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz. Queda pendiente modificar los estatutos, lo cual permitirá ampliar en el futuro el número de patronos de la misma y buscar nuevas fuentes de financiación.

¿De qué manera ha afectado todo esto al legado de Alberti? ¿Ha sido tiempo perdido?

Durante los últimos años la Fundación ha sufrido una parálisis en su actividad debido a la deuda que arrastraba. Esta inactividad puede que afecte a la difusión del legado, pero nunca al legado en sí, que mantiene su valor y proyección más allá de los problemas funcionales de la entidad. No ha sido tiempo perdido porque no se trata de ninguna carrera, la obra y el legado de Alberti no caducan.

También hemos tenido la sensación de que la figura y la obra de Alberti han sido algo parecido a un campo de batalla en los últimos tiempos, y las memorias de María Asunción Mateo parecen haber reavivado esa llama. ¿Viene usted en misión pacificadora?

Desde la dirección de la Fundación solo me ocupo de la difusión y conservación de la obra y el legado de Rafael Alberti, así como del apoyo y asistencia a los investigadores y estudiosos de su obra y de la Generación del 27, no tengo otra misión.

¿Cuenta usted con la confianza de María Asunción?

Hace poco tiempo que nos conocemos, la relación es buena y cordial, y la comunicación muy fluida.

También hemos asistido a homenajes más o menos excéntricos, como aquella especie de ceremonia de conciliación entre Alberti y Pemán. ¿Falta un poco de timón en esa línea?

Yo vengo a iniciar una nueva etapa. No podemos olvidar cuáles fueron las ideas y la vida de Rafael Alberti, su militancia comunista, el exilio y su regreso a España, cuando dijo aquello de “Me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta, tendida a la amistad de todos”, Esa es la línea de timón que deberíamos seguir desde la Fundación, respetando su voluntad y su memoria.

¿En qué momento cree que se encuentra la obra de Alberti entre los lectores y los estudiosos?

Los clásicos son atemporales, y Alberti lo es. Su vida y su obra nunca han dejado de despertar interés entre los lectores, su obra se sigue reeditando y continúan apareciendo nuevos trabajos y estudios, esa es la suerte de trabajar con un clásico.

¿Y de qué manera quiere seguir impulsándola?

Tenemos previstas mejoras en la conservación y accesibilidad a los fondos depositados, así como la reedición de su obra, empezando por su primer libro Marinero en Tierra, del cual se ha realizado una edición facsímil que se presentará el próximo día 27 de septiembre en la Fundación. Y este será solo la primera de las numerosas actividades que vamos a realizar de aquí a fin de año, y que presentaremos públicamente en breve.

Quedan poco más de dos años para el centenario de la Generación del 27. ¿Ha pensado qué papel le gustaría que jugara Alberti en esa efeméride?

Ese horizonte está muy presente en las acciones a desarrollar, realmente queda mucho trabajo y muy poco tiempo, pero la figura de Alberti es fundamental en el conjunto de la Generación del 27. De momento, y para la mejor coordinación con otras fundaciones del 27, vamos a regresar a la Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores.