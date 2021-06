Si hoy es viernes, esto es poesía: Aurora Luque

Aurora Luque es la poeta del Mediterráneo. Almeriense de 1962, malagueña de adopción, es profesora de griego antiguo y traductora de Safo y Catulo, entre otros grandes nombres. Pero esa mediterraneidad está presente incluso cuando no es tan evidente: no es solo un paisaje de fondo, no es el mar o el de los clásicos, sino una luz, una forma de entender la vida, de estar sobre el mundo. Y todo ello está presente en su nueva antología, Carpe amorem, con selección y prólogo de Ricardo Virtanen. Ya lo dijo Ilya U. Topper en una invitación a leer el libro Los limones absortos: "Paladear el lenguaje sensual de Aurora Luque es uno de los grandes placeres de un verano con tiempo para la poesía". Aquí una prueba, para ir saludando el nuevo estío:

Lo numinoso

Esa nieve acunada en frías nieblas

sobre las sierras altas de Granada

promete tal potencia de vida en su blancura

que apenas puedo hacer

otra cosa que orar. Rezar, sí, yo, pagana.

Los paganos decimos oraciones

cuando la vida urge, arrolladora.

Rezamos al presente los paganos.

La nieve será pétalos y frutas,

ciruelas amarillas, madreselvas. No va mucho más lejos

nuestra oración pagana, pero la vida breve

recoge con más brío, con garras aún más bravas,

la emoción no abarcable

que fructifica al cabo del invierno.

No esperemos placer, palabras, carne, fruta,

más allá de la muerte. A qué apostar más lejos.

No esperemos más vida. No la hay. Queda una llama breve y está en el borde mismo

de las alas del labio-mascarón,

de esa proa de carne que somos cuando amamos

y el amor nos obliga a navegar

entre graves borrascas oceánicas.

Está al alcance aún de las palabras,

podemos protegerla con ellas de la muerte

y aun de los paraísos teológicos. No me lo secuestró doctrina alguna,

no está bajo retórica cansada,

este canto a la vida que me entona la nieve,

bella y alta, en la sierra,

cuando paso, en el coche, preguntándome

qué frutos traerá el verano amado, cómo el amor sabrá

regir siempre los tiempos,

a su manera, artística y hermosa y libre y desquiciada.