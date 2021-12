De la Torre insiste en que personas no vacunadas reaccionen ante aumento de casos por responsabilidad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en que las personas que aún no se han vacunado contra el coronavirus reaccionen ante el aumento de la incidencia y las hospitalizaciones por "responsabilidad" y por "la convivencia", y no solo por la implantación del pasaporte COVID a partir de este lunes.

En un vídeo difundido como cada domingo en sus redes sociales, consultado por Europa Press, De la Torre ha indicado que en un mes la evolución del crecimiento de la incidencia "se ha multiplicado por diez" en la ciudad: "Un dato preocupante y si siguiera en ese ritmo se disparaban las cifras". Además, ha señalado que las hospitalizaciones casi se han multiplicado por tres en la provincia.

Ante estos datos, ha considerado, deberían "reaccionar aquellos que no lo han hecho hasta ahora, me refiero a los que no se han vacunado aún y a lo mejor se están vacunando ahora porque se les pide el pasaporte COVID; podían haberlo hecho antes".

No obstante, De la Torre ha dicho que es momento de insistir en que "no esperen a necesitarlo para ir a un restaurante, que piensen que la salud de ellos, sus familiares, sus amigos, y no hacer crecer la presión hospitalaria debe de motivarles por responsabilidad a vacunarse".

"Es un elemental sentido de convivencia y responsabilidad", ha incidido, al tiempo que ha recordado que se está avanzando la tercera dosis y ha animado a aprovechar la campaña de vacunación para los niños; "es necesario, es conveniente por la salud de ellos y de la familia".

"Seamos proactivos, seamos colaboradores, defendamos la salud, la economía y la convivencia", ha manifestado el regidor malagueño, quien como siempre ha agradecido el esfuerzo que sigue haciendo la población.