Prohibido ir a más de 40 km/h y la pirotecnia: la Junta pone condiciones a la Romería del Rocío a su paso por Doñana

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente, y Economía Azul ha hecho públicas, a través del Espacio Natural de Doñana (Huelva), las condiciones de tránsito de las hermandades con motivo de la peregrinación hacía la aldea de El Rocío durante la romería, dado que “una parte importante” de los desplazamientos realizados con este motivo se realizan a través de este espacio que está constituido por el Parque Nacional de Doñana, sus Zonas de Protección, y el Parque Natural de Doñana.

El documento “reconoce el carácter tradicional de esta romería, y la necesidad de establecer criterios y condiciones para que se pueda desarrollar de forma que se garantice el extraordinario valor natural de Doñana”, con una regulación específica para el tránsito.

De este modo, la autorización para las hermandades tendrá validez “exclusivamente” para las fechas y lugares de tránsito, sesteo y pernocta recogidas en la misma y se tendrán que respetar las modificaciones del itinerario tradicional que se señalicen por razones de conservación de los recursos naturales. Al respecto, señala que cuando por causas “de fuerza mayor” se ponga “en riesgo” el estado de conservación del Espacio Natural de Doñana, los recursos naturales, o la integridad de bienes de dominio público o las personas, esta autorización “podrá ser revocada o modificada”.

Asimismo, apunta que la peregrinación y el tránsito debe realizarse “con el máximo respeto” a los valores naturales y culturales del Espacio Natural de Doñana, así como deberá facilitarse los datos sobre modos de tránsito, identificación particularizada de vehículos y hermanos y cualquier otro extremo referente a su peregrinación que les sean requeridos.

Tránsito, prevención de incendios y limpieza

Solo se autoriza la circulación por los caminos y vías pecuarias del Espacio Natural de Doñana --tanto en el recorrido de ida hacia el Rocío como en el de regreso-- de los vehículos correctamente identificados, de forma que los vehículos de cada hermandad, ya sean de tracción mecánica o animal, deberán ir provistos de un cartel identificativo de tamaño “suficiente” con el nombre de la hermandad a la que pertenecen, incluyendo matrícula y número de orden.

Dentro del Espacio Natural de Doñana la velocidad máxima permitida para la circulación con vehículos a motor es de 40 kilómetros por hora, salvo para los vehículos autorizados al tránsito por la playa, en el tramo comprendido entre el actual emplazamiento del rancho Enrique y Malandar, que será de 60. Además, no está permitido la circulación con vehículos a motor fuera de los itinerarios autorizados expresamente en esta autorización y no se permite el tránsito de hermandades durante la noche --desde una hora después del ocaso hasta el orto solar--.

Tampoco se permite la acampada o la pernocta fuera de los lugares recogidos expresamente en la resolución, y se realizará “siempre dentro de los recintos que, en su caso, hayan sido señalizados para este fin” y tampoco se permite la circulación en paralelo de varios vehículos que coincidan en el mismo recorrido, salvo en el tránsito por la Raya Real dónde se establecerá un carril para la tracción mecánica y otro para la tracción animal.

Se recuerda, asimismo, que dentro del Espacio Natural de Doñana “se procurará no molestar a la fauna silvestre”, evitando “en lo posible” la emisión de ruidos de consideración, así como se excluye el tránsito de motocicletas, salvo para emergencias o servicios a las hermandades. Además, los tránsitos tendrán un horario establecido. Tampoco se permite el tránsito de vehículos de una hermandad hasta que su simpecado no haya entra do en el espacio natural.

Prohibidos cohetes y encender fuego

Con respecto a la prevención de incendios, no esta permitido el lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase, que contengan fuego o puedan provocarlo, encender fuego para cualquier uso, arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión o arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o basura y, en general, material combustible o susceptible de originar un incendio.

En cuanto a la limpieza, indica esta resolución que cada hermandad debe responsabilizarse de restaurar tras su paso las condiciones en que se encontraba el espacio con anterioridad y los residuos solo podrán depositarse en los lugares dispuestos y habilitados para ello. Por ello, los agentes de Medio Ambiente y celadores del Espacio Natural de Doñana levantarán acta del estado en que la hermandad saliente deja cada zona de acampada.

Medidas de circulación en la aldea

De otro lado, la Jefatura Provincial de Tráfico en Huelva ha publicado las medidas especiales de circulación y normas generales para garantizar la seguridad vial en la celebración de la romería.

Así, desde el jueves día 16 hasta el lunes día 20 de mayo queda prohibido el acceso a la aldea de El Rocío de todo tipo de vehículos de motor no autorizados con la salvedad del transporte colectivo de viajeros y vehículos de emergencia. El corte de circulación se realizará en el acceso por la carretera A-483 en la glorieta de la Canaliega. Igualmente, habrá un punto de control de acceso en el nuevo acceso Sur para la entrada de los vehículos autorizados por la Comisión de Movilidad del Plan Romero.

Durante los días de mayor afluencia de vehículos a El Rocío, entre el viernes 17 y el martes 21 de mayo, los agentes encargados de la circulación y vigilancia del tráfico podrán establecer medidas especiales de ordenación del tráfico, tanto en la carretera A 483 y adyacentes como en los accesos de la aldea, con la finalidad de “mantener la fluidez de la circulación”.

El miércoles 15 y el jueves 16 de mayo, debido a la peregrinación de las hermandades de Emigrantes y Huelva, quedará afectada la circulación entre el kilómetro 19,000 de la autovía H-30 --glorieta de la Punta del Sebo-- y el kilómetro 7,000 de la carretera N-442 --glorieta de La Rábida--. Asimismo, entre las 11:00 y las 17,00 horas de ambos días, estará cerrada a la circulación de la carretera N-442, entre los kilómetros 7,000 --glorieta de La Rábida-- y 18,000 --glorieta de Mazagón--, existiendo desvíos alternativos por las carreteras A-494 y A-5025. Las mismas restricciones se adoptarán al regreso de las hermandades el miércoles 22 de mayo, entre las 16,00 y las 21,00 horas.

Además, para facilitar el acceso a Matalascañas el domingo 19 de mayo, como itinerario alternativo, desde la autopista A-49, se puede circular hasta enlazar con la A-494 --dirección San Juan del Puerto - Moguer-Palos-Mazagón-Matalascañas--.