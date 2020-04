El Ayuntamiento de Sevilla moviliza plantea ayudas a pymes y autónomos afectados por la crisis de la COVID-19

El Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado un plan para agilizar la movilización de más de 100 millones de euros de su presupuesto anual y dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores que desde hace un mes tuvieron que cerrar de forma repentina las puertas de sus negocios de cara al público, tras el decreto de Estado de Alarma el pasado 15 de marzo. Este plan abarca a todos, o casi todos los sectores de actividad, desde el comercio hasta la hostelería, pasando por las pymes de carácter cultural o los clubes deportivos.

Asimismo, se ha aplicado una exención de tasas municipales a todos aquellos negocios durante el tiempo que dure el Estado de Alarma por la prestación de servicios o conceptos que en la actualidad no se están realizando, como los veladores, portadas, escaparates y vitrinas, ocupación del espacio público, veladores o venta ambulante. Esta exención durará el tiempo que dure esta situación excepcional.

Fuentes del Ayuntamiento cifran en 2,5 millones de euros el dinero que se ha dejado de ingresar en tasas en el mes transcurrido hasta ahora. Estas medidas se aplican de forma automática, sin necesidad de cumplimentar ningún formulario o advertir a la administración. También se han suspendido las cuotas de los pagos fraccionados correspondientes al mes de marzo y se hará lo mismo con las del mes de abril.

Para pymes sin actividad

Al margen de las reducciones de las tasas y el aplazamiento en el cobro de otros impuestos, el Consistorio ha movilizado 110 millones de euros para inyectar liquidez de forma inmediata a las pymes afectadas de lleno por el cierre decretado por el Gobierno “pensando en el día después del final del confinamiento”, explican. La mayor inversión está en los 70 millones movilizados para poner en marcha todas las obras municipales que estaban previstas o a punto de comenzar y que quedaron paralizadas como consecuencia del confinamiento. Esta medida impulsará, explican, la creación de empleo.

También va a agilizar el plan de pago a proveedores, con la puesta a disposición de 40 millones de euros. Otra medida acordada consiste en una subvención para los autónomos y pymes para sufragar los gastos en los que han incurrido durante el decreto de alarma, en el que han tenido que cerrar sus puertas al público y que en total supone un millón de euros del presupuesto municipal.

Medidas destinadas a mantener el sector cultural

Para reactivar o mantener el sector cultural, el Ayuntamiento destinará 640.000 euros en ayudas para creadores, iniciativas culturales, espacios escénicos, galerías o librerías. La mayor parte (440.000 euros) irán a una línea de subvenciones y el resto para contrataciones artísticas a través del banco de proyectos 2020. Asimismo, se prevé la revisión de todos los convenios contraídos por el Ayuntamiento para ampliar el periodo subvencionable todo el año.

Todas las actividades culturales se van a reprogramar y se prevé incorporar un programa de verano y un refuerzo de las actividades programadas en otoño que, este año, conviven además con la Bienal de Flamenco que, de momento, mantiene su fecha.

Respecto al sector del deporte, el Consistorio ha agilizado el pago de 1,3 millones en facturas y pagos a clubes, la devolución parcial de importes abonados por usuarios y entidades, diferentes medidas de compensación para cada una de las concesiones administrativas que han tenido que cerrar y una evaluación de todos los programas subvencionados a entidades y clubes.

Todas estas medidas han sido debatidas en las cuatro juntas de portavoces que se han celebrado hasta el momento en el Ayuntamiento, en las que, en general, ha habido buen entendimiento con el resto de grupos, explican fuentes del equipo del alcalde, Juan Espadas. También han sido perfiladas tras las reuniones mantenidas con los sectores afectados como el de la hostelería, el comercio y el turismo.

La congelación de plazos administrativos dificulta la circulación del dinero

La actual suspensión de plazos administrativos decretada en el Estado de Alarma está obligando a los técnicos municipales a encontrar la forma de licitar las subvenciones públicas previstas en este plan de choque. La intención del Ayuntamiento, según explican, es aminorar en la medida de sus posibilidades los efectos de esta crisis provocada por la pandemia del COVID 19 en el tejido productivo de la ciudad y, sobre todo, tener la capacidad de retomar la actividad desde el mismo día en que sea legal hacerlo, desde el día en que termine el confinamiento y el cierre de la actividad no esencial de cara al público.

Uno de cada cinco bares no volverá a abrir

Sin embargo, desde el sector de la hostelería estiman que cerca de un 20% de estos negocios no vuelva a abrir al público al ser incapaces de superar esta crisis económica. Sobre todo los de menor tamaño, explican desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla. En la ciudad hay más de 6.500 bares, restaurantes y cafeterías que dan empleo a cerca de 15.000 personas, según los datos recogidos en la página web de la asociación. Se trata de un sector de enorme peso económico en la ciudad.

En cuanto al comercio, las pérdidas serán de gran impacto, según explica el presidente de la patronal que las engloba APROCOM, Tomás González, sobre todo para las tiendas de ropa y calzado. Estos comercios tenían sus almacenes repletos, preparada para la temporada primavera-verano que comenzaba a finales de marzo y que, de golpe, se cerró.

"Lo que no se ha vendido no se va a vender cuando se termine el confinamiento y podamos abrir las tiendas", asegura González, "y el comercio online no es una opción". Según sus datos, las ventas online que están haciendo en este mes las grandes cadenas de ropa representan tan sólo el 20% de lo que solían hacer. “Las pérdidas son muy cuantiosas”, lamenta. En Sevilla hay aproximadamente 3.500 comercios pequeños, medianos y grandes -excluidas las tiendas de alimentación y perfumería.