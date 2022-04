Almudena Grandes dará en Sevilla su nombre a una biblioteca además de a una calle

Sevilla le hará a la escritora madrileña Almudena Grandes un triple homenaje: por un lado, rotulará con su nombre una calle y el Ayuntamiento hispalense impulsará un evento cultural en su honor que se anuncia “con vocación permanente”, a lo que se une ahora una biblioteca. En concreto será la de San Julián, en el centro cívico del mismo nombre en esta zona del centro de la ciudad y una de las 14 que integran la red municipal.

Los vecinos del barrio granadino del Zaidín homenajean a Almudena Grandes poniéndole su nombre a su biblioteca

Saber más

La iniciativa ha sido aprobada por el pleno de la junta municipal del distrito Casco Antiguo, donde fue presentada por la Asociación por los Derechos de las Mujeres María Laffite. Y salió adelante gracias a los votos favorables de PSOE y Adelante Sevilla (la unión de IU y Podemos), ya que PP y Vox se opusieron, como ya hicieron en marzo en el pleno municipal que respaldó dedicarle una calle a la escritora fallecida el pasado mes de noviembre. Ciudadanos, que se abstuvo en aquel pleno por las formas y no por el fondo, no estuvo presente en la sesión del distrito.

Bautizar la biblioteca con el nombre de la escritora no significa que se canalice así el acuerdo para rotular una calle, ya que se considera un homenaje adicional. La propuesta inicial para una vía de la ciudad partió del grupo Adelante Sevilla (la unión de Podemos e IU), que inicialmente pretendía llamar así a un tramo de Torneo, una de las avenidas principales de la capital. Una enmienda del PSOE, aceptada por los proponentes, estableció al final que se elegirá una calle que se considere adecuada y que el trámite se formalizará a través del distrito en el que se ubique, siguiendo unos pasos similares a los que se han dado en el caso de la biblioteca. Esto implica que todavía no se sabe ni cuándo ni dónde será este reconocimiento.

“Pensamiento libre y voz comprometida”

En la solicitud hecha al distrito, la asociación María Laffitte justifica su petición en que “la figura de pensamiento libre, voz comprometida y letra acertada que fue Almudena Grande” la convierten “sin duda” en “una de las más destacadas escritoras españolas del último siglo”, además de que su trayectoria la hace “garante de la difusión de la cultura española”. “Supo llegar con su literatura sensorial a un público heterogéneo y extenso”, incide.

La entidad considera que la escritora fue “andaluza de devoción” y que “su relación con Sevilla fue notable”, encargándose por ejemplo de inaugurar la Feria del Libro en 2018. “Almudena Grandes contribuyó con la palabra a mejorar el mundo, visibilizando a la mujer y luchando por reconstruir nuestra memoria colectiva”, además de resaltar también “su compromiso con la literatura y la democracia”, motivos que para la asociación solicitante justifica “la necesidad” de un espacio público.

Junto a la calle y la biblioteca, el Ayuntamiento de Sevilla pretende organizar en honor de Almudena Grandes un gran evento cultural “con vocación de permanencia en la ciudad”, tal y como se apuntó en su momento, para así mostrar el “agradecimiento” de la ciudad a su figura. A la espera de concretar esta iniciativa, lo que parece seguro es que no va a contar con el respaldo ni de la extrema derecha de Vox (que en el pleno municipal definió a Grandes como “una señora profundamente radical e hiriente con los que no pensaban como ella”) ni del PP, que si bien inicialmente llegó a decir que no tenía ningún problema en homenajear a la escritora, a la hora de la verdad ya se ha opuesto dos veces a ello.