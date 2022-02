Un AMPA de Sevilla pelea contra la “adaptación” de su colegio a instituto: “No hay motivos para que nos cierren”

El CEIP Argantonio de Castilleja de Guzmán (Sevilla) "se transformará en un IES, con el apoyo del ayuntamiento", sostiene la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. En funcionamiento desde 2003, es el único colegio dentro del municipio aljarafeño. Dos años después surgió el CEIP Monteolivo, a las afueras. La asociación de madres y padres de alumnos del centro sacrificado, el AMPA Tartessos, no entiende la decisión, que será efectiva desde el próximo curso. "No hay motivos para que cierren nuestro colegio. ¿No hay niños para dos colegios y sí hay para un instituto", se pregunta Urko Lerchundi, del AMPA del CEIP Argantonio. La licitación de las obras del nuevo IES "por cuestiones de racionalización de las instalaciones educativas", según la memoria justificativa, ha sido publicada este mismo martes, con un precio máximo de 63.000 euros, IVA incluido.

El centro Argantonio tiene 144 niños matriculados y "decenas de proyectos educativos en marcha, entre ellos el programa europeo Erasmus Plus, siendo uno de los tres CEIP de la provincia que han logrado la acreditación de este programa", sostienen desde el AMPA, que destaca que "a pesar de haber bajado notablemente la natalidad, el Argantonio mantiene todas sus líneas ocupadas, acogiendo a niños de otras localidades atraídos por nuestro proyecto educativo, entorno acogedor y buen hacer".

En ese sentido, Lerchundi alude a un "presumible incremento de población en un futuro que ya se está advirtiendo, y además podemos seguir atendiendo a alumnos de otros municipios cercanos, como venimos haciendo". "¿Dónde están los criterios técnicos o educativos?", se pregunta. "Que no digan optimización cuando quieren decir recortes", añade, aludiendo a una "política de hechos consumados" y a "una cacicada", dejando entrever que tras la decisión de la Junta hay "relaciones personales" para que el colegio superviviente sea el Monteolivo y no el Argantonio. "Aquí no ha habido ningún consenso", sentencia, y "se está haciendo ahora porque actualmente no caben todos en nuestro colegio".

El Ayuntamiento de Castilleja ha publicado este martes un amplio comunicado acerca de la "ordenación educativa" del municipio en el que explican, entre otros detalles, que la unificación se va a producir en el edificio del CEIP Monteolivo porque "con una estimación de 325 alumnos totales entre los dos colegios, en Argantonio tendríamos con la unificación ratios de 25 alumnos por clase y 100 niños que no podrían escolarizarse, ya que estaríamos hablando de una ocupación del 122%, mientras que en Monteolivo la ocupación sería del 61%", apostando con el nuevo IES de Castilleja de Guzmán "brindar nuevas oportunidades a las generaciones venideras". El nuevo IES tiene previstas 240 plazas. El presupuesto total estimado para esta actuación, incluidos proyecto y obra, es de 446.665,10 euros.

Un IES en Valencina

La delegada de Educación y Deporte, María José Eslava, ha comunicado este martes que “el nuevo Instituto de Educación Secundaria de Castilleja de Guzmán contará con ocho aulas polivalentes de secundaria obligatoria, un aula de Música, Dramatización y Audiovisuales, un aula de Educación Plástica y Audiovisual, un aula taller, un laboratorio, cinco seminarios, biblioteca, gimnasio con vestuarios, aulas de apoyo y desdoble, aula de orientación y zona de administración con despachos para las asociaciones de padres y madres del alumnado y el propio alumnado. Además, se llevarán a cabo otras intervenciones para la sustitución de lucernarios y reparación de cubiertas y revestimientos, así como el pintado del centro y del vallado perimetral". "La creación del nuevo IES responde a una demanda histórica de la comunidad educativa de Castilleja de Guzmán, desde donde cada día se tienen que desplazar más de 200 jóvenes, de entre 12 y 16 años, a estudiar a Valenciana de la Concepción", ha manifestado la delegada.

Actualmente, los jóvenes de Castilleja se desplazan diariamente al IES de Valencina, un municipio cercano, que tiene prevista una ampliación, expone Lerchundi. "No entendemos por qué esta opacidad y falta de transparencia absoluta, la nula participación como ciudadanos afectados, que lo único que está causando es incertidumbre a las familias y al alumnado que no saben dónde podrán continuar sus estudios el año que viene o en qué instituto deben matricularse aquellos que terminan este año Primaria", explican desde el AMPA del Argantonio, que denuncia una "absoluta falta de transparencia y voluntad por parte de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla con respecto al futuro del centro escolar".

15 alumnos por aula

"Estamos siendo los grandes olvidados de todo el proceso que rodea al supuesto cierre que se está tramando desde la Delegación Provincial de Educación, sin que se nos haya escuchado ni ofrecido información directa y actualizada", lamenta el AMPA, que asegura que "sobre la promesa de instituto no existe ningún proyecto técnico, todavía se encuentra en estudio jurídico para ver su viabilidad". "La Junta vende que construye un instituto, el ayuntamiento se quita el coste del mantenimiento y a nosotros no nos atienden desde que en noviembre pedimos un encuentro con la delegada", resume el representante del AMPA.

Eslava incidió en aquel encuentro en que no se podía centrar "el debate de la educación en el número de líneas de Infantil de tres años, ni pretender ratios de 6 alumnos". "Hay que usar las unidades disponibles para compensar en toda la enseñanza obligatoria. En la provincia de Sevilla han quedado sin ocupar 2.949 plazas y el 97% de los niños ha entrado en la primera opción. La calidad educativa no está en el número de alumnos por clase, es mucho más, como, por ejemplo, la implementación de las nuevas tecnologías, algo imparable", sostuvo la delegada.

Este martes ha insistido en la misma cuestión: "El nuevo CEIP mantendrá los proyectos propios de cada centro, incluido el Erasmus+. Analizados los datos de escolarización, los censos y las características del edificio, tenemos la certeza de que los alumnos de Guzmán seguirán contando con ratios muy bajas, con una previsión media de 15 alumnos por aula", ha añadido la delegada.

El proyecto, según la Junta, cuenta con cofinanciación europea a través de los fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.